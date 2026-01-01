Музыкальный спектакль по мотивам сказок Г. Х. Андерсена

Волшебство предновогодних дней

Предновогодние дни — это время чудес и волшебства. Музыкальный спектакль «Сказки старого фонаря» приглашает зрителей в увлекательное путешествие по сказкам Г. Х. Андерсена. Главным героем выступает старый волшебный Фонарь, который на протяжении многих лет освещал улицы, наполняя их теплом и уютом.

Фонарь с необычной памятью

Фонарь, одаренный Ветром и Звездой необыкновенной памятью, может показать всё, что он когда-либо видел. Однако пришло время, и Фонарь был списан как устаревший. Его забирают в дом к старому ночному сторожу Марку и его жене Марте.

Сказки, ожившие на сцене

В благодарность за новый дом, Фонарь начинает вспоминать и показывать лучшие сказки Андерсена, которые были написаны под его светом. Каждая история, оживающая на сцене, наполняет атмосферу праздника и волшебства, погружая зрителей в мир чудес.

Не упустите шанс!

Спектакль обещает быть насыщенным музыкой, эмоциями и, конечно, самыми любимыми сказками, которые не оставят равнодушными ни детей, ни взрослых. Подарите себе и своим близким магию предновогоднего времени — приходите на «Сказки старого фонаря»!