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Сказки средиземья
Билеты от 800₽
Киноафиша Сказки средиземья

Сказки средиземья

6+
Возраст 6+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

«Сказки Средиземья»: Музыкальное Путешествие для Всей Семьи

Квартет «Черный квадрат» в составе:

  • Зоя Вязовская — флейта/ведущая
  • Ольга Кияшкина — фортепиано
  • Марк Гайдар — контрабас
  • Игорь Ямпольский — ударные

и мастер песочной анимации Лидия Миллер приглашают на интерактивное музыкальное путешествие «Сказки Средиземья». Это событие станет настоящим праздником для детей и взрослых, где именно зрители решают судьбу героев.

 

Уникальный Формат

Артисты начнут рассказывать историю, а дальнейшее развитие сюжета и финал определят сами зрители. Это не просто спектакль, а захватывающее приключение, в котором известные герои столкнутся с могущественными противниками. Все это будет сопровождаться эпическими композициями, основанными на музыке из кинолент:

  • «Властелин колец» — Г. Шор
  • «Гарри Поттер» — Дж. Вильямс
  • «Хроники Нарнии» — Г. Уильямс

Также прозвучат фрагменты из знаменитой сюиты «Пер Гюнт» Э. Грига, а также традиционные кельтские и ирландские мелодии.

Путешествие в Мир Фантазий

Герои повествования отправляются в опасное и увлекательное путешествие в мир драконов, троллей, волшебников, эльфов и фей. Преодолеть все трудности им удастся только с помощью слушателей! Если Толкин и Роулинг создавали свои миры годами, то у вас есть шанс создать собственный мир всего за один вечер!

Знакомство с Артистами

В неведомый сказочный мир вас проведут музыканты квартета «Черный квадрат», победители второго сезона телевизионного конкурса «Квартет 4Х4» на телеканале «Россия — Культура». Ведущей вечера станет участница квартета, флейтистка Зоя Вязовская.

Обратите внимание, что программа может быть изменена.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
4 октября
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
13:00 от 800 ₽

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