«Сказки Средиземья»: Музыкальное Путешествие для Всей Семьи

Квартет «Черный квадрат» в составе:

Зоя Вязовская — флейта/ведущая

Ольга Кияшкина — фортепиано

Марк Гайдар — контрабас

Игорь Ямпольский — ударные

и мастер песочной анимации Лидия Миллер приглашают на интерактивное музыкальное путешествие «Сказки Средиземья». Это событие станет настоящим праздником для детей и взрослых, где именно зрители решают судьбу героев.

Уникальный Формат

Артисты начнут рассказывать историю, а дальнейшее развитие сюжета и финал определят сами зрители. Это не просто спектакль, а захватывающее приключение, в котором известные герои столкнутся с могущественными противниками. Все это будет сопровождаться эпическими композициями, основанными на музыке из кинолент:

«Властелин колец» — Г. Шор

«Гарри Поттер» — Дж. Вильямс

«Хроники Нарнии» — Г. Уильямс

Также прозвучат фрагменты из знаменитой сюиты «Пер Гюнт» Э. Грига, а также традиционные кельтские и ирландские мелодии.

Путешествие в Мир Фантазий

Герои повествования отправляются в опасное и увлекательное путешествие в мир драконов, троллей, волшебников, эльфов и фей. Преодолеть все трудности им удастся только с помощью слушателей! Если Толкин и Роулинг создавали свои миры годами, то у вас есть шанс создать собственный мир всего за один вечер!

Знакомство с Артистами

В неведомый сказочный мир вас проведут музыканты квартета «Черный квадрат», победители второго сезона телевизионного конкурса «Квартет 4Х4» на телеканале «Россия — Культура». Ведущей вечера станет участница квартета, флейтистка Зоя Вязовская.

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