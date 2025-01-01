Квартет «Черный квадрат» в составе:
и мастер песочной анимации Лидия Миллер приглашают на интерактивное музыкальное путешествие «Сказки Средиземья». Это событие станет настоящим праздником для детей и взрослых, где именно зрители решают судьбу героев.
Артисты начнут рассказывать историю, а дальнейшее развитие сюжета и финал определят сами зрители. Это не просто спектакль, а захватывающее приключение, в котором известные герои столкнутся с могущественными противниками. Все это будет сопровождаться эпическими композициями, основанными на музыке из кинолент:
Также прозвучат фрагменты из знаменитой сюиты «Пер Гюнт» Э. Грига, а также традиционные кельтские и ирландские мелодии.
Герои повествования отправляются в опасное и увлекательное путешествие в мир драконов, троллей, волшебников, эльфов и фей. Преодолеть все трудности им удастся только с помощью слушателей! Если Толкин и Роулинг создавали свои миры годами, то у вас есть шанс создать собственный мир всего за один вечер!
В неведомый сказочный мир вас проведут музыканты квартета «Черный квадрат», победители второго сезона телевизионного конкурса «Квартет 4Х4» на телеканале «Россия — Культура». Ведущей вечера станет участница квартета, флейтистка Зоя Вязовская.
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