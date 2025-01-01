Меню
Киноафиша Сказки Сороки-белобоки

Спектакль Сказки Сороки-белобоки

Постановка
ТриЧетыре 0+
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Сказка для малышей: «Сорока-белобока» в театре ТриЧетыре

Приглашаем вас и ваших детей на веселый спектакль «Сорока-белобока», который подарит незабываемые эмоции и увлечет малышей в мир русских народных сказок. Этот спектакль, основанный на знаменитой сказке, познакомит юных зрителей с забавными приключениями Сороки-белобоки, которая печет кашу и зовет гостей.

Забавные потешки и заклички

Спектакль наполнен яркими русскими народными закличками и потешками, такими как:

  • «Водичка-водичка, умой моё личико»
  • «Дождик, дождик, пуще, будет хлеба гуще»
  • «Потягунюшки-порастунюшки»
  • «Солнышко-колоколнышко»

Эти простые, но наполненные смыслом слова знакомы каждому родителю и обладают удивительной силой, способной привлечь внимание детей и вызвать у них радость.

Почему стоит посетить спектакль?

Спектакль не только развлекает, но и способствует развитию детского воображения. Уникальные декорации, яркие костюмы и увлекательные моменты обязательно запомнятся вашим детям. Кроме того, это отличная возможность провести время вместе с семьей, наслаждаясь искусством и общением.

Не упустите шанс познакомить детей с богатством русской культуры через спектакль «Сорока-белобока». Мы уверены, что этот волшебный мир не оставит равнодушными ни детей, ни взрослых!

Ждем вас на нашем представлении!

