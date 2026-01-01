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Сказки Сороки-белобоки. Рукавичка
Киноафиша Сказки Сороки-белобоки. Рукавичка

Спектакль Сказки Сороки-белобоки. Рукавичка

Постановка
Театр кукол им. Вольховского 0+
Режиссер Павел Овсянников
Продолжительность 40 минут
Возраст 0+

О спектакле

Спектакль-игра по мотивам русских народных забав

Приглашаем маленьких зрителей в увлекательное путешествие с озорной и обаятельной Сорокой-белобокой! Этот спектакль-игра обещает незабываемые моменты, наполненные радостью и смехом. Сорока не даст заскучать ни одному ребенку, предлагая ему участвовать в различных играх и забавах.

Сюжет

На сцене разыграется народная сказка о рукавичке, ставшей домом для лесных жителей. Благодаря этому чудесному предмету, звери находят дружбу и единство. Зрители смогут услышать знакомые потешки и заклички, такие как: «Сорока-сорока, кашку варила, деток кормила...», которые создадут теплую атмосферу и напомнят о беззаботном детстве.

Значение спектакля

Сказки и потешки, услышанные в детстве, остаются с человеком на всю жизнь, согревая душу в трудные времена. Этот спектакль не только развлекает, но и знакомит детей с народным творчеством, его мудростью и историей. Мы уверены, что добрые сказки делают мир ярче и теплее.

Для кого?

Спектакль рекомендован для детей от 1 года. Это отличная возможность для малышей впервые окунуться в мир театра и волшебства.

Постановочная группа

Режиссер и художник-постановщик: Павел Овсянников (г. Санкт-Петербург)
Композитор: Лариса Паутова

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