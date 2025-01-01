Меню
Сказки Шута и Короля
Сказки Шута и Короля

Спектакль Сказки Шута и Короля

Постановка
Karlsson Haus на Фурштатской 16+
Продолжительность 1 час 10 минут
Возраст 16+

О концерте/спектакле

«Король и Шут»: музыкальная страшилка для смелых

Приготовьтесь к захватывающему погружению в мир, где обитают чудовища, бродит нечисть, а ведьмы варят зловещие зелья. Музыка «Короля и Шута» зовет нас в это таинственное путешествие. Зрители смогут оплакать смерть Короля, который, казалось бы, не хочет признавать свою судьбу. А наш Шут, хоть и веселый по натуре, оказывается в это время не до смеха.

Загадка смерти

Кто же истинный убийца монарха? Возможно, это таинственная Ведьма, к которой обращаются все в поисках ответов. В спектакле вы найдете леденящие душу истории, отрубленные руки, танцующие ноги и даже внезапные головы. Все эти элементы создают уникальный хоррор мюзикл, который оставит зрителей в напряжении до самого конца.

Возрастное ограничение

Важно отметить, что данное представление предназначено для зрителей старше 16 лет. Будьте готовы к сюрреалистическим образам и напряженным моментам, которые могут шокировать даже самых опытных театралов.

Не пропустите!

Не упустите возможность увидеть это уникальное сочетание музыки и театра. «Король и Шут» - это не просто спектакль, а настоящая музыкальная страшилка, которая затрагивает глубокие темы жизни и смерти, любви и предательства. Приходите, чтобы узнать, чем закончится эта мрачная история!

Режиссер
Кирилл Люкевич
В ролях
Ксения Пономарева-Бородина
Максим Максимов
Михаил Шеломенцев

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
В других городах

Санкт-Петербург, 2 сентября
Karlsson Haus на Фурштатской Санкт-Петербург, Фурштатская, 30
20:00 от 2800 ₽

