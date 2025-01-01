Сказки Шарля Перро с песочной анимацией

Сказки Шарля Перро: музыкальное погружение в мир волшебства

Приглашаем вас окунуться в мир чарующих историй и прекрасной музыки на сказочном концерте «Сказки Шарля Перро», который состоится в уютном Зале-конструкторе.

Шарль Перро подарил нам множество незабываемых сказок, вдохновляющих великих композиторов. На этом вечере вы услышите произведения, посвященные таким любимым историям:

Знакомство с любимыми сказками

«Золушка» – история о мечте и волшебстве.

«Спящая красавица» – сказка о вечном сне и пробуждении любви.

«Красная шапочка и серый волк» – поучительная история о смелости и осторожности.

«Мальчик-с-пальчик» – приключения маленького героя в большом мире.

«Синяя борода» – таинственная и немного пугающая сказка.

«Кот в сапогах» – хитроумная история о находчивости и удаче.

Музыка великих композиторов

Музыкальное сопровождение вечера создадут шедевры таких выдающихся композиторов, как Петр Ильич Чайковский, Джоаккино Россини, Сергей Прокофьев и Сергей Слонимский.

Особенности вечера

Особую атмосферу волшебства и красоты подарит вам выступление талантливого фортепианного дуэта Татьяны Чистяковой и Алексея Кудряшова. Чтобы сказки ожили прямо на ваших глазах, мастер песочной анимации Виктория Володина создаст завораживающие картины из песка, которые будут сопровождать каждое музыкальное произведение.

Не упустите возможность провести этот вечер в атмосфере чуда и красоты, наслаждаясь бессмертными сказками и великолепной музыкой!