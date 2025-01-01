Меню
Сказки с оркестром
Киноафиша Сказки с оркестром

Сказки с оркестром

О концерте

Сказки с оркестром в Московской филармонии

Приглашаем вас на уникальный спектакль «Снежная королева», который состоится в Московской филармонии. Это волшебное музыкальное путешествие по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена дарит зрителям возможность погрузиться в мир музыки и фантазии.

Формат мероприятия

В программе участвует Академический симфонический оркестр Московской филармонии под управлением талантливого дирижера Игоря Манашерова. Музыка в исполнении оркестра создаст атмосферу загадочности и волшебства, которая идеально дополнит сюжет сказки.

Интересные факты

«Снежная королева» — это не просто рассказ о ледяной королеве, но и глубокая аллегория о борьбе добра со злом, о силе любви и дружбы. Сказка была впервые издана в 1844 году и с тех пор зажгла воображение многих поколений. Мало кто знает, что известная россиянка, писательница и поэтесса Анна Ахматова, также украсила это произведение своим видением, внося элементы поэзии в прозу.

Не упустите возможность насладиться этим восхитительным спектаклем в компании близких и друзей. Невероятные визуальные эффекты и живая музыка создадут действительно незабываемые впечатления.

Декабрь
13 декабря суббота
13:00
Филармония-2 Москва, Мичуринский просп., Олимпийская деревня, 1
от 700 ₽

