Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Самурай и пленник» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Сказки с оркестром. Памела Трэверс. «Мэри Поппинс»
Билеты от 700₽
Киноафиша Сказки с оркестром. Памела Трэверс. «Мэри Поппинс»

Сказки с оркестром. Памела Трэверс. «Мэри Поппинс»

6+
Возраст 6+
Билеты от 700₽

О концерте

Музыка и магия: «Мэри Поппинс» в концертном зале имени Чайковского

Концертный зал имени Чайковского приглашает зрителей на уникальный музыкальный спектакль, где классика встречается с современными интерпретациями. В программе — необычное сочетание произведений известных композиторов, таких как Мусоргский, Стравинский, Прокофьев, Штраус, Элгар и Бернстайн, в атмосфере волшебства и детских фантазий.

Волшебный мир «Мэри Поппинс»

На этом концерте вы сможете насладиться музыкой к сказкам, которые знакомы многим с детства. Чарующая мелодия «Мэри Поппинс» непременно вызовет теплые воспоминания и погрузит в мир чудес. В исполнении артистов звучат не только классические произведения, но и современные обработки, которые подчеркнут всю многогранность сюжета.

Завораживающее исполнение

Концерт порадует не только музыкальным сопровождением, но и художественным оформлением, которое создаст атмосферу настоящей сказки. Артисты, одетые в костюмы, напоминающие о времени, когда по улицам Лондона шагала Мэри Поппинс, добавят магии этому вечеру.

Кому стоит посетить

Спектакль подойдет как детям, так и взрослым. Это идеальная возможность провести вечер с семьей и насладиться качественной музыкой. Не упустите шанс внести немного волшебства в свою жизнь!

Купить билет на концерт Сказки с оркестром. Памела Трэверс. «Мэри Поппинс»

Помощь с билетами
Ноябрь
21 ноября суббота
13:00
Концертный зал им. Чайковского Москва, Тверская, 31/4
от 700 ₽
22 ноября воскресенье
13:00
Концертный зал им. Чайковского Москва, Тверская, 31/4
от 800 ₽

В ближайшие дни

Дискотека «Жаркие тропики» 80-90-х с шоу-балетом на теплоходе
12+
Поп

Дискотека «Жаркие тропики» 80-90-х с шоу-балетом на теплоходе

13 августа в 19:00 Северный речной вокзал
от 1500 ₽
Софи Гертье: «Keep Swinging»
12+
Джаз

Софи Гертье: «Keep Swinging»

15 августа в 18:00 Клуб Алексея Козлова
от 1000 ₽
Dipped in Purple
18+
Рок Кавер

Dipped in Purple

29 августа в 20:30 Союз композиторов
от 1500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Концерты звёзд в Москве и Петербурге Концерты звёзд в Москве и Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше