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Сказки с оркестром. Алан Милн. «Винни Пух и все-все-все»
Билеты от 600₽
Киноафиша Сказки с оркестром. Алан Милн. «Винни Пух и все-все-все»

Сказки с оркестром. Алан Милн. «Винни Пух и все-все-все»

6+
Возраст 6+
Билеты от 600₽

О концерте

Музыкальная магия и детские сказки в концертном зале им. Чайковского

В Концертном зале им. Чайковского зрителей ждёт волшебный вечер, посвящённый классической музыке и детским сказкам. Перед вами выступит оркестр, исполняющий произведения, которые подарят незабываемые эмоции и напомнят о самых светлых моментах детства.

Сказки с оркестром

Основой программы станут работы таких великих композиторов, как Игорь Стравинский и Бедржих Сметана. Их произведения известны своими яркими мелодиями и уникальным стилем, который захватывает и восхищает слушателей всех возрастов.

Классика для детей

Кроме этого, в программе прозвучит известная сказка Алана Милна «Винни Пух и все-все-все». Эта история знакома многим, и теперь вы сможете услышать её в исполнении талантливых музыкантов. Музыка, наполненная теплом и радостью, создаст незабываемую атмосферу для маленьких и взрослых зрителей.

Не пропустите встречу с искусством

Приходите и окунитесь в мир музыки и волшебства. Этот концерт станет отличной возможностью провести время с семьёй и ощутить магию музыкального искусства в уютной атмосфере Концертного зала им. Чайковского.

Купить билет на концерт Сказки с оркестром. Алан Милн. «Винни Пух и все-все-все»

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Октябрь
3 октября суббота
13:00
Филармония-2 Москва, Мичуринский просп., Олимпийская деревня, 1
от 600 ₽
10 октября суббота
13:00
Концертный зал им. Чайковского Москва, Тверская, 31/4
от 700 ₽
11 октября воскресенье
13:00
Концертный зал им. Чайковского Москва, Тверская, 31/4
от 700 ₽

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