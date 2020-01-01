Оповещения от Киноафиши
Сказки Рыжей Клоунессы
Киноафиша Сказки Рыжей Клоунессы

Спектакль Сказки Рыжей Клоунессы

12+
Продолжительность 1 час 20 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О спектакле

Пластический спектакль с клоунадой в театре «Балтийский дом»

«Сказки Рыжей Клоунессы» — это спектакль в жанре пластической клоунады, предлагающий зрителям уникальное путешествие в мир детских воспоминаний и мечтаний. Режиссер, актриса, хореограф и клоунесса Мария Сергеева, в прошлом профессиональная артистка балета, привнесла в свой проект элементы танца и пластики.

Получив балетмейстерское образование в ГИТИСе, Мария создала собственный театральный проект «Принцесса улиц», в котором она активно экспериментирует с формой. Каждый спектакль — это личная история, связанная с детством и взрослением, а также создание уникальных миров, в которые зритель может попасть.

Первое отделение

В первом отделении Клоунесса мечтает о сцене и стремится стать балериной, однако ее судьба складывается иначе. Она погружается в детские воспоминания и переживает боль несбывшихся надежд, отражая на сцене глубокие эмоции и сложные аспекты взросления.

Второе отделение

Во втором отделении Клоунесса играет Принцессу, которая сталкивается с трудностями: нет ни дворца, ни подданных. Весь её быт помещается в два чемодана, но именно в них таится огромный мир фантазий. Вспомнив о лете и о матери, она находит возможности для дружбы с Мухой и устраивает чаепитие с Кроликом.

Темы спектакля

Этот спектакль рассказывает о том, как находить волшебное в привычной жизни, как фантазия может помочь преодолевать трудности, и о том, что Страна Чудес всегда рядом, стоит только немного пофантазировать.

Не упустите шанс увидеть «Сказки Рыжей Клоунессы» и оценить уникальный подход Марии Сергеевой к театральному искусству!

Купить билет на спектакль Сказки Рыжей Клоунессы

Март
5 марта четверг
19:00
Театр-фестиваль «Балтийский дом» Санкт-Петербург, Александровский парк, 4
от 1000 ₽

