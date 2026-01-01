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Сказки Пушкина
Киноафиша Сказки Пушкина

Спектакль Сказки Пушкина

Постановка
Театр РОСТА 6+
Продолжительность 1 час 10 минут, без антракта
Возраст 6+

О спектакле

Театральное путешествие в мир пушкинских сказок

Спектакль основан на любимых произведениях Александра Сергеевича Пушкина: «Сказка о попе и о работнике его Балде», «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о золотом петушке».

Старые друзья и новые технологии
Главные герои — Дуб зеленый и Кот ученый из пушкинского «Лукоморья» — сопровождают зрителей в волшебный мир, где оживают сказки благодаря современным мультимедийным технологиям.

Яркое музыкальное действо
Музыка, зрелищные эффекты и известные сказки создают уникальную атмосферу, которая увлечет как детей, так и взрослых.

Вдохновляющая классика для всей семьи
Спектакль дарит возможность заново открыть для себя красоту и мудрость пушкинских произведений.

Режиссер
Ирина Пахомова
В ролях
Евгений Чекин
Валерий Кукушкин
Валерий Крупенин
Кирилл Водолазов
Дмитрий Савин

Фотографии

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