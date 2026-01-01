Театральное путешествие в мир пушкинских сказок

Спектакль основан на любимых произведениях Александра Сергеевича Пушкина: «Сказка о попе и о работнике его Балде», «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о золотом петушке».

Старые друзья и новые технологии

Главные герои — Дуб зеленый и Кот ученый из пушкинского «Лукоморья» — сопровождают зрителей в волшебный мир, где оживают сказки благодаря современным мультимедийным технологиям.

Яркое музыкальное действо

Музыка, зрелищные эффекты и известные сказки создают уникальную атмосферу, которая увлечет как детей, так и взрослых.

Вдохновляющая классика для всей семьи

Спектакль дарит возможность заново открыть для себя красоту и мудрость пушкинских произведений.