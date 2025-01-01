Это постановка Рузанны Мовсесян, где классические сказки Александра Сергеевича Пушкина обретают новое звучание и визуальное оформление через смелый эксперимент, объединяющий музыку, театр, и искусство.
Идея спектакля зародилась на факультете сценографии Школы-студии МХАТ, в мастерской Марии Утробиной. Здесь «Сказки Пушкина» переосмысляются как обращение к детству человечества и искусства, вдохновляющему на всю жизнь.
Пушкинские тексты раскрываются через неожиданные стилистические решения:
Стихи Пушкина положены на музыку из советских фильмов, джазовые импровизации, произведения Генделя и даже фрагменты японской мелодики. Этот микс создает уникальную атмосферу спектакля.
Спектакль исполняет женский коллектив ведущих актрис РАМТа:
Актрисы играют с образом «Пушкина как нашего всего», сохраняя легкость, иронию и искренний восторг. Это спектакль о том, как искусство детства оживает и становится неиссякаемым источником вдохновения.