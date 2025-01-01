Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Сказки Пушкина
Киноафиша Сказки Пушкина

Спектакль Сказки Пушкина

12+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Новое звучание всем известных пушкинских текстов

Это постановка Рузанны Мовсесян, где классические сказки Александра Сергеевича Пушкина обретают новое звучание и визуальное оформление через смелый эксперимент, объединяющий музыку, театр, и искусство.

Художественная идея

Идея спектакля зародилась на факультете сценографии Школы-студии МХАТ, в мастерской Марии Утробиной. Здесь «Сказки Пушкина» переосмысляются как обращение к детству человечества и искусства, вдохновляющему на всю жизнь.

Вдохновение и интерпретации

Пушкинские тексты раскрываются через неожиданные стилистические решения:

  • «Сказка о рыбаке и рыбке» оформлена как самурайская легенда с масками, веерами и «японскими» фразами, которые напоминают шум морских волн.
  • «Сказка о мертвой царевне» переносит зрителя к египетским пирамидам, где семь братьев представлены как Анубисы с волчьими головами.
  • «Сказка о Царе Салтане» черпает вдохновение из Древней Греции: грации, меандрические волны, медузы Горгоны и античные доспехи становятся частью сценического мира.
  • «Сказка о Золотом петушке» сочетает византийскую роскошь, пластику Матисса, экспрессию Петрова-Водкина и элементы гладиаторских боев.

Музыкальная палитра

Стихи Пушкина положены на музыку из советских фильмов, джазовые импровизации, произведения Генделя и даже фрагменты японской мелодики. Этот микс создает уникальную атмосферу спектакля.

Исполнительницы

Спектакль исполняет женский коллектив ведущих актрис РАМТа:

  • Нелли Уварова
  • Дарья Семенова
  • Татьяна Матюхова
  • Татьяна Весёлкина
  • Анна Ковалева
    К ним присоединилась пианистка Мария Кальянова.

Настроение и послание

Актрисы играют с образом «Пушкина как нашего всего», сохраняя легкость, иронию и искренний восторг. Это спектакль о том, как искусство детства оживает и становится неиссякаемым источником вдохновения.

Режиссер
Рузанна Мовсесян
В ролях
Нелли Уварова
Нелли Уварова
Татьяна Веселкина
Анна Ковалева
Дарья Семенова
Татьяна Матюхова

Купить билет на спектакль

Фотографии

Сказки Пушкина Сказки Пушкина Сказки Пушкина Сказки Пушкина Сказки Пушкина
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше