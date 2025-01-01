Новое звучание всем известных пушкинских текстов

Это постановка Рузанны Мовсесян, где классические сказки Александра Сергеевича Пушкина обретают новое звучание и визуальное оформление через смелый эксперимент, объединяющий музыку, театр, и искусство.

Художественная идея

Идея спектакля зародилась на факультете сценографии Школы-студии МХАТ, в мастерской Марии Утробиной. Здесь «Сказки Пушкина» переосмысляются как обращение к детству человечества и искусства, вдохновляющему на всю жизнь.

Вдохновение и интерпретации

Пушкинские тексты раскрываются через неожиданные стилистические решения:

«Сказка о рыбаке и рыбке» оформлена как самурайская легенда с масками, веерами и «японскими» фразами, которые напоминают шум морских волн.

оформлена как самурайская легенда с масками, веерами и «японскими» фразами, которые напоминают шум морских волн. «Сказка о мертвой царевне» переносит зрителя к египетским пирамидам, где семь братьев представлены как Анубисы с волчьими головами.

переносит зрителя к египетским пирамидам, где семь братьев представлены как Анубисы с волчьими головами. «Сказка о Царе Салтане» черпает вдохновение из Древней Греции: грации, меандрические волны, медузы Горгоны и античные доспехи становятся частью сценического мира.

черпает вдохновение из Древней Греции: грации, меандрические волны, медузы Горгоны и античные доспехи становятся частью сценического мира. «Сказка о Золотом петушке» сочетает византийскую роскошь, пластику Матисса, экспрессию Петрова-Водкина и элементы гладиаторских боев.

Музыкальная палитра

Стихи Пушкина положены на музыку из советских фильмов, джазовые импровизации, произведения Генделя и даже фрагменты японской мелодики. Этот микс создает уникальную атмосферу спектакля.

Исполнительницы

Спектакль исполняет женский коллектив ведущих актрис РАМТа:

Нелли Уварова

Дарья Семенова

Татьяна Матюхова

Татьяна Весёлкина

Анна Ковалева

К ним присоединилась пианистка Мария Кальянова.

Настроение и послание

Актрисы играют с образом «Пушкина как нашего всего», сохраняя легкость, иронию и искренний восторг. Это спектакль о том, как искусство детства оживает и становится неиссякаемым источником вдохновения.