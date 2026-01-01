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Сказки Пушкина
Киноафиша Сказки Пушкина

Спектакль Сказки Пушкина

Постановка
Театр на Васильевском. Камерная сцена 0+
Продолжительность 50 минут, без антракта
Возраст 0+

О спектакле

Сказки Пушкина для самых маленьких

На камерной сцене театра оживают герои из детства. Для юных зрителей и их родителей представлена постановка, в которой сказки Александра Сергеевича Пушкина предстают в новом свете.

Формат

Спектакль выполнен в стиле балаганного театра скоморохов, словно перенесённого из российской глубинки XIX века в современный Петербург. Это уникальное сочетание традиционного русского фольклора и пушкинских сюжетов создаёт атмосферу волшебства и веселья.

Сюжет

В основу постановки легли известные сказки: «О попе и работнике его Балде» и «О золотой рыбке», а также отрывки из других произведений великого поэта. Эти истории, полные мудрости и юмора, будут интересны как детям, так и взрослым.

Приходите всей семьёй, чтобы насладиться ярким и увлекательным представлением, которое подарит вам множество приятных эмоций и впечатлений!

Режиссер
Алексей Утеганов
В ролях
Надежда Георгиева
Оксана Кудлай
Алексей Лудинов
Владимир Бирюков
Никита Чеканов

Фотографии

Сказки Пушкина Сказки Пушкина Сказки Пушкина Сказки Пушкина
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