Сказки Пушкина для самых маленьких

На камерной сцене театра оживают герои из детства. Для юных зрителей и их родителей представлена постановка, в которой сказки Александра Сергеевича Пушкина предстают в новом свете.

Формат

Спектакль выполнен в стиле балаганного театра скоморохов, словно перенесённого из российской глубинки XIX века в современный Петербург. Это уникальное сочетание традиционного русского фольклора и пушкинских сюжетов создаёт атмосферу волшебства и веселья.

Сюжет

В основу постановки легли известные сказки: «О попе и работнике его Балде» и «О золотой рыбке», а также отрывки из других произведений великого поэта. Эти истории, полные мудрости и юмора, будут интересны как детям, так и взрослым.

Приходите всей семьёй, чтобы насладиться ярким и увлекательным представлением, которое подарит вам множество приятных эмоций и впечатлений!