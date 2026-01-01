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Сказки Пушкина
Киноафиша Сказки Пушкина

Спектакль Сказки Пушкина

Постановка
Театр РОСТА 6+
Возраст 6+

О спектакле

Музыкальный спектакль «Сказки Пушкина» в Театре РОСТА

В Театре РОСТА в Царицыно представят спектакль по мотивам известных сказок Александра Сергеевича Пушкина: «Сказка о попе и о работнике его Балде», «Сказка о рыбаке и рыбке» и «Сказка о золотом петушке». Режиссер Ирина Пахомова, работающая в театре, применяет современные мультимедийные технологии и впечатляющие актёрские перевоплощения.

О спектакле

Спектакль «Сказки Пушкина» — это яркая музыкальная постановка, которая не только развлекает, но и знакомит зрителей с важными темами. В центре внимания — жадность, зависть и гордыня. Режиссер Ирина Пахомова подчеркивает, что спектакль создаётся в игровой форме, что позволяет маленьким зрителям осмысленно взаимодействовать с сложными жизненными вопросами.

Герои спектакля

Главные герои — знакомые всем Дуб зеленый и Кот ученый — ведут зрителей через волшебный мир пушкинских сказок, рассказывая увлекательные и поучительные истории.

Где приобрести билеты

Купить билеты на музыкальный спектакль «Сказки Пушкина» можно на платформе Ticketland.

Фотографии

Сказки Пушкина Сказки Пушкина Сказки Пушкина
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