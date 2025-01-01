В этом году Мариинский театр приглашает зрителей на уникальный театрализованный концерт, посвященный дню рождения великого русского поэта Александра Пушкина. Мероприятие пройдет 6 июня и станет настоящим праздником для всех любителей поэзии и театра.
Концерт будет включать в себя чтение известных сказок Пушкина, таких как «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о царе Салтане» и «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях». Эти произведения, ставшие классикой русской литературы, оживут на сцене благодаря талантливым артистам и музыкальному сопровождению.
Приходите и откройте для себя мир сказок, который никогда не перестанет вдохновлять!