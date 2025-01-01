Сказки Пушкина в Мариинском театре

В этом году Мариинский театр приглашает зрителей на уникальный театрализованный концерт, посвященный дню рождения великого русского поэта Александра Пушкина. Мероприятие пройдет 6 июня и станет настоящим праздником для всех любителей поэзии и театра.

Что вас ждет на концерте?

Концерт будет включать в себя чтение известных сказок Пушкина, таких как «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о царе Салтане» и «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях». Эти произведения, ставшие классикой русской литературы, оживут на сцене благодаря талантливым артистам и музыкальному сопровождению.

Интересные факты

Александр Пушкин родился 6 июня 1799 года, и этот день считается Днем русского языка.

Мариинский театр – один из старейших и самых известных театров России, основанный в 1783 году.

Сказки Пушкина не только развлекают, но и содержат глубокие философские идеи, что делает их актуальными и по сей день.

Приходите и откройте для себя мир сказок, который никогда не перестанет вдохновлять!