Спектакль Сказки Пушкина

Волшебство Пушкина: уникальный спектакль для всей семьи в Театральном особняке

Приготовьтесь к погружению в мир сказок Александра Сергеевича Пушкина, который предстанет перед вами в совершенно новом формате! Спектакль, объединивший «Сказку о золотом петушке» и «Сказку о рыбаке и рыбке», обещает стать настоящим зрелищем.

Необычное сочетание жанров

Эта постановка — красочный калейдоскоп, в котором переплетаются кукольный театр, цирк, клоунада и даже интерактивные элементы для детей и взрослых. Зрителей ждут скоморошьи забавы и даже страшилки у костра, которые создадут атмосферу настоящего волшебства.

Творческий состав

Режиссура спектакля разделена между двумя талантливыми постановщиками: Полиной Утукиной, которая возглавила «Золотого Петушка», и Илона Зинуровой, отвечающей за «Сказку о рыбаке и рыбке». Музыкальное сопровождение обеспечит композитор Иван Авдеев, а кукол для спектакля изготовят мастера Римма Устюгова и Ольга Поленская.

Новый взгляд на классические истории

Эта постановка предлагает зрителям взглянуть на знакомые с детства сюжеты по-новому. Не упустите возможность окунуться в атмосферу невероятного волшебства и насладиться яркими эмоциями!