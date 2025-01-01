Меню
Киноафиша Сказки Пушкина

Спектакль Сказки Пушкина

6+
Возраст 6+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Спектакль «Сказки Пушкина» в Театральном особняке

Знакомые сюжеты великого Александра Сергеевича Пушкина предстанут перед вами в новом свете! Спектакль «Сказки Пушкина» обещает удивить зрителей необычным подходом к классическим историям.

Что вас ждет?

На сцене оживут такие знаменитые произведения, как «Сказка о золотом петушке» и «Сказка о рыбаке и рыбке». Эти сказки закрутятся в красочном калейдоскопе, где кукольный театр, цирк и клоунада переплетутся с интерактивными элементами. Зрители — как дети, так и взрослые — смогут стать частью действия, участвуя в скоморошьих забавах и даже послушать страшилки у костра!

Почему стоит посетить?

Спектакль не только развлекает, но и заставляет взглянуть на известные с детства истории по-новому. Это уникальная возможность окунуться в атмосферу настоящего волшебства и насладиться искусством театра в его лучших проявлениях.

Не упустите шанс стать частью этого увлекательного путешествия в мир Пушкина! Билеты уже в продаже!

7 сентября
Театральный особняк Москва, Библиотечная, 23
12:00 от 1500 ₽ 15:00 от 1500 ₽
14 сентября
Театральный особняк Москва, Библиотечная, 23
15:00 от 1500 ₽
28 сентября
Театральный особняк Москва, Библиотечная, 23
15:00 от 1500 ₽
12 октября
Театральный особняк Москва, Библиотечная, 23
15:00 от 1500 ₽
19 октября
Театральный особняк Москва, Библиотечная, 23
15:00 от 1500 ₽
26 октября
Театральный особняк Москва, Библиотечная, 23
12:00 от 1500 ₽

