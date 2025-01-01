Спектакль Сказки Пушкина

Омский ТЮЗ приглашает зрителей на увлекательное путешествие в мир сказок Александра Сергеевича Пушкина. Приготовьтесь окунуться сразу в несколько известных с детства историй, которые обретут новую жизнь на сцене.
Режиссеры Анастасия Старцева и Алексей Осипов создали яркий, веселый спектакль, наполненный музыкой и пластикой. Не спешите считать, что вы знаете все эти сказки наизусть — вас ждут множество неожиданных поворотов и сюрпризов!
Вашим проводником в волшебный мир Лукоморья станет сам Пушкин. Как настоящий фокусник, он будет извлекать из своего цилиндра увлекательные истории о:
Как и в настоящей сказке, добро одержит победу над злом. Зрители смогут насладиться не только захватывающим сюжетом, но и зарядиться положительными эмоциями, которые останутся с ними на целый год!
В спектакле принимают участие:
Не упустите возможность увидеть этот замечательный спектакль, который подарит вам радость и вдохновение. Омский ТЮЗ ждет вас!