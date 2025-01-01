Спектакль Сказки Пушкина

"Сказки Пушкина" — музыкально-пластический спектакль в постановке Омского ТЮЗа

Омский ТЮЗ приглашает зрителей на увлекательное путешествие в мир сказок Александра Сергеевича Пушкина. Приготовьтесь окунуться сразу в несколько известных с детства историй, которые обретут новую жизнь на сцене.

Музыкально-пластический спектакль

Режиссеры Анастасия Старцева и Алексей Осипов создали яркий, веселый спектакль, наполненный музыкой и пластикой. Не спешите считать, что вы знаете все эти сказки наизусть — вас ждут множество неожиданных поворотов и сюрпризов!

Проводник в мир волшебства

Вашим проводником в волшебный мир Лукоморья станет сам Пушкин. Как настоящий фокусник, он будет извлекать из своего цилиндра увлекательные истории о:

приключениях князя Гвидона

мудрости царя Салтана

коварстве Шамаханской царицы

верности Золотого Петушка

Победа добра

Как и в настоящей сказке, добро одержит победу над злом. Зрители смогут насладиться не только захватывающим сюжетом, но и зарядиться положительными эмоциями, которые останутся с ними на целый год!

Кто на сцене?

В спектакле принимают участие:

Евгений Лыков

Кирилл Лазарь

Таисия Галочкина

Галина Волокитина

Анастасия Шевелёва

Евгений Сизов

Кирилл Фриц

Иван Павлов

Тимофей Греков

Ангелина Лыкова

Виталий Сосой

Анна Сосой

Евгений Сухотерин

Валерия Харитоненко

Не пропустите!

Не упустите возможность увидеть этот замечательный спектакль, который подарит вам радость и вдохновение. Омский ТЮЗ ждет вас!