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Сказки Пушкина
Киноафиша Сказки Пушкина

Спектакль Сказки Пушкина

6+
Продолжительность 1 час 20 минут
Возраст 6+

О концерте/спектакле

"Сказки Пушкина" — музыкально-пластический спектакль в постановке Омского ТЮЗа 

Омский ТЮЗ приглашает зрителей на увлекательное путешествие в мир сказок Александра Сергеевича Пушкина. Приготовьтесь окунуться сразу в несколько известных с детства историй, которые обретут новую жизнь на сцене.

Музыкально-пластический спектакль

Режиссеры Анастасия Старцева и Алексей Осипов создали яркий, веселый спектакль, наполненный музыкой и пластикой. Не спешите считать, что вы знаете все эти сказки наизусть — вас ждут множество неожиданных поворотов и сюрпризов!

Проводник в мир волшебства

Вашим проводником в волшебный мир Лукоморья станет сам Пушкин. Как настоящий фокусник, он будет извлекать из своего цилиндра увлекательные истории о:

  • приключениях князя Гвидона
  • мудрости царя Салтана
  • коварстве Шамаханской царицы
  • верности Золотого Петушка

Победа добра

Как и в настоящей сказке, добро одержит победу над злом. Зрители смогут насладиться не только захватывающим сюжетом, но и зарядиться положительными эмоциями, которые останутся с ними на целый год!

Кто на сцене?

В спектакле принимают участие:

  • Евгений Лыков
  • Кирилл Лазарь
  • Таисия Галочкина
  • Галина Волокитина
  • Анастасия Шевелёва
  • Евгений Сизов
  • Кирилл Фриц
  • Иван Павлов
  • Тимофей Греков
  • Ангелина Лыкова
  • Виталий Сосой
  • Анна Сосой
  • Евгений Сухотерин
  • Валерия Харитоненко

Не пропустите!

Не упустите возможность увидеть этот замечательный спектакль, который подарит вам радость и вдохновение. Омский ТЮЗ ждет вас!

Режиссер
Анастасия Старцева
В ролях
Евгений Лыков
Кирилл Лазарь
Таисия Галочкина
Галина Волокитина

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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