Спектакль Сказки Пушкина (Омский Театр Юных Зрителей)

Омский ТЮЗ приглашает всех совершить путешествие в сказку. Вернее, сразу в несколько сказок, хорошо известных нам с детства. Однако не спешите утверждать, что вы знаете их наизусть!
Режиссёры Анастасия Старцева и Алексей Осипов создали яркий и веселый музыкально-пластический спектакль с множеством неожиданных поворотов. На сцене зрителей будет ждать не просто адаптация сказок, а увлекательное путешествие, полное магии и сюрпризов.
Неповторимым проводником в волшебный мир станет сам Александр Сергеевич Пушкин. Как умелый фокусник, он раскроет зрителям тайны увлекательных историй: приключения князя Гвидона, мудрость царя Салтана, коварство Шамаханской царицы и верность Золотого Петушка. Каждое новое мгновение обещает быть наполненным новыми открытиями!
Тема спектакля — победа добра над злом. Зрители не только насладятся великолепной игрой актёров, но и получат заряд положительных эмоций, который хватит на целый год!
Обратите внимание, что в спектакле используется сценический дым. Это добавляет атмосферности, но может быть неприятно для людей с проблемами дыхательных путей.
Не упустите шанс посетить этот удивительный спектакль, который порадует как детей, так и взрослых!