Спектакль Сказки Пушкина (Омский Театр Юных Зрителей)

Сказки Пушкина — Музыкально-пластический спектакль Омского ТЮЗа на сцене Челябинского молодежного театра

Омский ТЮЗ приглашает всех совершить путешествие в сказку. Вернее, сразу в несколько сказок, хорошо известных нам с детства. Однако не спешите утверждать, что вы знаете их наизусть!

Неповторимый дуэт режиссёров

Режиссёры Анастасия Старцева и Алексей Осипов создали яркий и веселый музыкально-пластический спектакль с множеством неожиданных поворотов. На сцене зрителей будет ждать не просто адаптация сказок, а увлекательное путешествие, полное магии и сюрпризов.

Путешествие в мир Лукоморья

Неповторимым проводником в волшебный мир станет сам Александр Сергеевич Пушкин. Как умелый фокусник, он раскроет зрителям тайны увлекательных историй: приключения князя Гвидона, мудрость царя Салтана, коварство Шамаханской царицы и верность Золотого Петушка. Каждое новое мгновение обещает быть наполненным новыми открытиями!

Сочные эмоции и хорошее настроение

Тема спектакля — победа добра над злом. Зрители не только насладятся великолепной игрой актёров, но и получат заряд положительных эмоций, который хватит на целый год!

Важно знать

Обратите внимание, что в спектакле используется сценический дым. Это добавляет атмосферности, но может быть неприятно для людей с проблемами дыхательных путей.

Не упустите шанс посетить этот удивительный спектакль, который порадует как детей, так и взрослых!