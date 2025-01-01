Меню
Сказки про слона Хортона
Билеты от 600₽
Киноафиша Сказки про слона Хортона

Спектакль Сказки про слона Хортона

6+
Продолжительность 1 час 15 минут, без антракта
Возраст 6+
Билеты от 600₽

О спектакле

Спектакль по произведениям Доктора Сьюза

Драматический театр имени С. Л. Штейна представляет уникальный спектакль, основанный на произведениях известного американского писателя Доктора Сьюза. Эта выступление раскрывает сложные человеческие отношения, затрагивая темы любви, предательства и важности сохранения своей идентичности в современном мире.

Спектакль отличается черно-белой эстетикой, при этом наполнен яркими эмоциями и образами. Зритель становится активным участником истории, проживая вместе с героями их радости и горести, взлеты и падения.

Основная идея

Несмотря на множество непредсказуемых сюжетных поворотов, основная идея слона Хортона, одного из ключевых персонажей, остается неизменной: пусть личность не больше, чем глаз муравья, но личность — есть личность. Так думаю я. Эта цитата подчеркивает важность индивидуальности в жизни каждого человека.

Приходите на спектакль и раскройте для себя все грани этой удивительной истории, которая, в своем необычном формате, найдёт отклик в сердце каждого зрителя.

Режиссер
Павел Полушкин
В ролях
Никита Исаченков
Роман Лиде
Вероника Сехина

Декабрь
14 декабря воскресенье
19:00
КЦ ЗИЛ Москва, Восточная, 4, корп. 1
от 600 ₽

Фотографии

Сказки про слона Хортона Сказки про слона Хортона Сказки про слона Хортона Сказки про слона Хортона Сказки про слона Хортона Сказки про слона Хортона Сказки про слона Хортона Сказки про слона Хортона

