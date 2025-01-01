Меню
Сказки про мам
Киноафиша Сказки про мам

Спектакль Сказки про мам

Постановка
ТриЧетыре 6+
Продолжительность 1 час
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Спектакль-коллаж «Мамы»

«Все мы очень разные, и у всех нас есть очень разные мамы — смелые, сильные, забывчивые, рассеянные, странные, серьёзные и, иногда, смешные. Но самое главное, что для каждого человека его мама — единственная!»

Эти слова являются основой нашего нового спектакля-коллажа, в котором главными действующими лицами станут самые различные мамы. Спектакль затрагивает важные и трогательные аспекты материнства, подчеркивая уникальность каждой матери.

Награды и достижения

Спектакль «Мамы» был удостоен номинации на Высшую театральную премию Санкт-Петербурга «Золотой софит» в 2019 году в категории «Лучший спектакль в театре кукол». Также он вошёл в лонг-лист Российской национальной премии и фестиваля «Золотая маска» 2020 года как один из самых заметных спектаклей сезона 2018-2019 гг. по мнению Экспертного совета.

Кроме того, спектакль был отмечен дипломами XXVIII фестиваля «Театры Санкт-Петербурга – детям» за «настоящие сказки про настоящих мам». Александра Юдина получила диплом за свои роли в спектакле, а Ольга Петровская была награждена за сценографию.

Для зрителей

Не упустите возможность погрузиться в мир, где каждая мама — это отдельная история. Спектакль обещает стать не только интересным, но и познавательным опытом для зрителей всех возрастов. Мы уверены, что он оставит у вас массу положительных эмоций и вдохновения.

Режиссер
Кирилл Смирнов
В ролях
Александр Волков
Александра Юдина
Кирилл Смирнов

В других городах

Санкт-Петербург, 1 ноября
ТриЧетыре Санкт-Петербург, просп. Непокоренных, 11
12:00 от 1100 ₽ 14:00 от 1100 ₽

Фотографии

Сказки про мам Сказки про мам Сказки про мам Сказки про мам Сказки про мам Сказки про мам Сказки про мам

