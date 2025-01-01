Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Сказки по телефону
Киноафиша Сказки по телефону

Спектакль Сказки по телефону

Постановка
Ерундопель-театр 6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Весёлый семейный спектакль по сказкам знаменитого детского писателя Джанни Родари

Приглашаем вас на весёлый семейный спектакль, основанный на сказках знаменитого детского писателя Джанни Родари. Погрузитесь в волшебный мир Италии, где сказки рождаются прямо из воздуха, заполняя сердца радостью и теплом.

Магия фантазии и юмора

Спектакль обещает стать ярким калейдоскопом впечатлений. Он научит детей и родителей фантазировать и создавать свои собственные весёлые истории. Имя Джанни Родари знакомо каждому с детства. Его произведения, такие как «Приключения Чиполлино» и «Джельсомино в Стране Лжецов», давно стали классикой. По ним снимаются фильмы и мультфильмы, а театры с удовольствием ставят их на сцене.

Ерундопель-театр: новые грани театрального искусства

Молодёжный камерный «Ерундопель-театр» с гордостью представляет спектакль, который поражает богатством фантазии, светлым юмором и оптимизмом. Не упустите возможность зарядиться бодростью и хорошим настроением!

Приходите с детьми и погружайтесь в мир сказок Джанни Родари — это будет незабываемое приключение для всей семьи!

Режиссер
Наталья Уполовникова
В ролях
Александр Спицын
София Сахран
Рушана Шамсутдинова

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 7 сентября
Ерундопель-театр Санкт-Петербург, Лиговский просп., 53
13:00 от 1000 ₽

Фотографии

Сказки по телефону Сказки по телефону Сказки по телефону Сказки по телефону Сказки по телефону

В ближайшие дни

Вероятно, чаепитие состоится
0+
Детский Кукольный
Вероятно, чаепитие состоится
30 августа в 17:00 Karlsson Haus на Кирочной
от 1600 ₽
#Женитьба_net
16+
Комедия
#Женитьба_net
9 августа в 18:00 Молодежный театр на Фонтанке
от 700 ₽
Красотка и семья
16+
Комедия
Красотка и семья
1 августа в 19:00 Русская антреприза им. Андрея Миронова
от 1000 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше