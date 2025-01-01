Спектакль Сказки по телефону

Весёлый семейный спектакль по сказкам знаменитого детского писателя Джанни Родари

Приглашаем вас на весёлый семейный спектакль, основанный на сказках знаменитого детского писателя Джанни Родари. Погрузитесь в волшебный мир Италии, где сказки рождаются прямо из воздуха, заполняя сердца радостью и теплом.

Магия фантазии и юмора

Спектакль обещает стать ярким калейдоскопом впечатлений. Он научит детей и родителей фантазировать и создавать свои собственные весёлые истории. Имя Джанни Родари знакомо каждому с детства. Его произведения, такие как «Приключения Чиполлино» и «Джельсомино в Стране Лжецов», давно стали классикой. По ним снимаются фильмы и мультфильмы, а театры с удовольствием ставят их на сцене.

Ерундопель-театр: новые грани театрального искусства

Молодёжный камерный «Ерундопель-театр» с гордостью представляет спектакль, который поражает богатством фантазии, светлым юмором и оптимизмом. Не упустите возможность зарядиться бодростью и хорошим настроением!

Приходите с детьми и погружайтесь в мир сказок Джанни Родари — это будет незабываемое приключение для всей семьи!