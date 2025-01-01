Сибирский камерный театр «13 трамвай» приглашает маленьких зрителей на волшебное путешествие в мир сказок Оскара Уайльда. Спектакль для детей «Сказки Оскара Уайльда» подарит увлекательные моменты перед сном.
Что делают дети, когда их отправляют спать? Скорее всего, всё, что угодно, только не ложатся в постель. Именно так поступают и две маленькие сестрички, которые решают вспомнить свои любимые сказки. Их ночные приключения наполнят атмосферу дружбы, поддержки и любви.
Спектакль основан на известных произведениях Оскара Уайльда, включая:
Эти захватывающие истории о дружбе и жертвенности обязательно тронут сердца юных зрителей.
Режиссёр спектакля — Михаил Емельяненко, известный своим нестандартным подходом к классическим текстам. В главных ролях выступят юные актрисы Алина Ломакина и Алиса Карандейкина, которые подарят зрителям яркие эмоции и запоминающиеся образы.
Спектакль рекомендован для зрителей старше 6 лет. Это отличная возможность провести время с семьёй и насладиться искусством театра в дружеской атмосфере.
Не упустите шанс стать частью волшебного мира Оскара Уайльда!