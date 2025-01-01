Сказки Оскара Уайльда в Сибирском камерном театре "13 трамвай"

Сибирский камерный театр «13 трамвай» приглашает маленьких зрителей на волшебное путешествие в мир сказок Оскара Уайльда. Спектакль для детей «Сказки Оскара Уайльда» подарит увлекательные моменты перед сном.

Сюжет спектакля

Что делают дети, когда их отправляют спать? Скорее всего, всё, что угодно, только не ложатся в постель. Именно так поступают и две маленькие сестрички, которые решают вспомнить свои любимые сказки. Их ночные приключения наполнят атмосферу дружбы, поддержки и любви.

Истории, которые оживают

Спектакль основан на известных произведениях Оскара Уайльда, включая:

«Преданный друг»

«День рождения Инфанты»

«Счастливый Принц»

Эти захватывающие истории о дружбе и жертвенности обязательно тронут сердца юных зрителей.

Творческая команда

Режиссёр спектакля — Михаил Емельяненко, известный своим нестандартным подходом к классическим текстам. В главных ролях выступят юные актрисы Алина Ломакина и Алиса Карандейкина, которые подарят зрителям яркие эмоции и запоминающиеся образы.

Возрастная категория

Спектакль рекомендован для зрителей старше 6 лет. Это отличная возможность провести время с семьёй и насладиться искусством театра в дружеской атмосфере.

Не упустите шанс стать частью волшебного мира Оскара Уайльда!