Сказки народов мира. Семейное шоу

Приглашаем вас в удивительное путешествие в волшебный мир сказок! Семейное шоу «Сказки народов мира» обещает яркие эмоции и незабываемые впечатления. На сцене оживут любимые персонажи из знаменитых народных сказок, которые заиграют новыми красками и зазвучат новыми мелодиями в уникальной интерпретации с песочной анимацией.
В программе этого увлекательного спектакля:
Шоу пройдет в сопровождении живой музыки, что добавит особую атмосферу и сделает ваше погружение в сказку еще более полным. В исполнении:
Идея шоу принадлежит Евгении Шубаревой, которая стремилась создать уникальный проект для всей семьи.
Спектакль состоит из двух отделений по 40 минут с антрактом, что позволит зрителям отдохнуть и поделиться впечатлениями.
Не упустите возможность окунуться в мир волшебства и сказок! Это шоу станет незабываемым событием для всей семьи.