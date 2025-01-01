Сказки народов мира. Семейное шоу

Сказки народов мира: Увлекательное семейное шоу с песочной анимацией

Приглашаем вас в удивительное путешествие в волшебный мир сказок! Семейное шоу «Сказки народов мира» обещает яркие эмоции и незабываемые впечатления. На сцене оживут любимые персонажи из знаменитых народных сказок, которые заиграют новыми красками и зазвучат новыми мелодиями в уникальной интерпретации с песочной анимацией.

Что вас ждет?

В программе этого увлекательного спектакля:

Гуси-Лебеди

Али-Баба и сорок разбойников

Три поросёнка

Сказки дядюшки Римуса

Музыкальное сопровождение

Шоу пройдет в сопровождении живой музыки, что добавит особую атмосферу и сделает ваше погружение в сказку еще более полным. В исполнении:

Рояль — Ольга Соколова

Струнный квартет: Татьяна Полякова, Анастасия Комиссарова, Александр Балашов, Дарья Беляева

Арфа — Валерия Вощенникова

Художественное слово — Анна Максимова

Автор идеи

Идея шоу принадлежит Евгении Шубаревой, которая стремилась создать уникальный проект для всей семьи.

Продолжительность

Спектакль состоит из двух отделений по 40 минут с антрактом, что позволит зрителям отдохнуть и поделиться впечатлениями.

Не упустите возможность окунуться в мир волшебства и сказок! Это шоу станет незабываемым событием для всей семьи.