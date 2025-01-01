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Сказки народов мира. Семейное шоу
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Киноафиша Сказки народов мира. Семейное шоу

Сказки народов мира. Семейное шоу

Билеты от 0₽

О концерте/спектакле

Сказки народов мира: Увлекательное семейное шоу с песочной анимацией

Приглашаем вас в удивительное путешествие в волшебный мир сказок! Семейное шоу «Сказки народов мира» обещает яркие эмоции и незабываемые впечатления. На сцене оживут любимые персонажи из знаменитых народных сказок, которые заиграют новыми красками и зазвучат новыми мелодиями в уникальной интерпретации с песочной анимацией.

Что вас ждет?

В программе этого увлекательного спектакля:

  • Гуси-Лебеди
  • Али-Баба и сорок разбойников
  • Три поросёнка
  • Сказки дядюшки Римуса

Музыкальное сопровождение

Шоу пройдет в сопровождении живой музыки, что добавит особую атмосферу и сделает ваше погружение в сказку еще более полным. В исполнении:

  • Рояль — Ольга Соколова
  • Струнный квартет: Татьяна Полякова, Анастасия Комиссарова, Александр Балашов, Дарья Беляева
  • Арфа — Валерия Вощенникова
  • Художественное слово — Анна Максимова

Автор идеи

Идея шоу принадлежит Евгении Шубаревой, которая стремилась создать уникальный проект для всей семьи.

Продолжительность

Спектакль состоит из двух отделений по 40 минут с антрактом, что позволит зрителям отдохнуть и поделиться впечатлениями.

Не упустите возможность окунуться в мир волшебства и сказок! Это шоу станет незабываемым событием для всей семьи.

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
11 октября
Останкино Москва, Академика Королева, 15, корп. 2
12:00 от 1000 ₽
22 ноября
Останкино Москва, Академика Королева, 15, корп. 2
11:00

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