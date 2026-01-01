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Сказки народов мира 3|Финская снежная сказка
Киноафиша Сказки народов мира 3|Финская снежная сказка

Спектакль Сказки народов мира 3|Финская снежная сказка

6+
Возраст 6+

О спектакле

Зимняя сказка с Сампо-Лапарёнком

Приглашаем вас и ваших детей на незабываемое новогоднее приключение с уже полюбившимися сказочницами-путешественницами! В этом году мы отправляемся в зимнюю финскую сказку, где нас ждут волшебные события и удивительные встречи.

Захватывающее путешествие с Сампо-Лапарёнком

Наши маленькие зрители познакомятся с Сампо-Лапарёнком — храбрым и отважным героем, который не боится ни снега, ни льда. Вместе с ним мы отправимся в страну снежных чудес, где будет много испытаний и волшебства. Впереди — встреча с загадочным Горным Королем, а возможно, именно вы поможете нашему герою преодолеть все трудности и вернуться домой, чтобы встретить Новый Год в кругу семьи.

Почему стоит прийти?

  • Волшебная атмосфера: сказочные декорации и новогодняя магия создадут неповторимую атмосферу праздника.
  • Увлекательная история: приключения Сампо-Лапарёнка и его друзей захватят внимание не только детей, но и взрослых.
  • Интерактивность: зрители станут частью этой истории, помогая герою на его пути и создавая настоящую атмосферу новогоднего чуда.

Подарите своим детям незабываемые моменты и перенеситесь в мир сказок, волшебства и зимних приключений! Мы ждем вас на нашем новогоднем представлении!

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