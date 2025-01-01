Меню
Сказки на всякий случай
Киноафиша Сказки на всякий случай

Спектакль Сказки на всякий случай

По мотивам произведений Евгения Клюева
Постановка
Театр РОСТА 6+
Продолжительность 50 минут
Возраст 6+

О спектакле

Детский спектакль в театре РОСТА

В Московском театре юного зрителя, подразделение «Театр РОСТА», пройдет уникальный спектакль режиссера Аркадия Черкашина, известного своими постановками для детской аудитории. Этот спектакль основан на произведениях Евгения Клюева и рассказывает о четверых друзьях — Хулигане, Умнице, Балбесе и Трусихе.

На старом чердаке герои собираются, чтобы погрузиться в мир страшных историй. Но их рассказы неожиданно превращаются в добрые и весёлые сказки, наполненные занимательной философией. Каждая история оживает благодаря виртуозным перевоплощениям актеров, которые с помощью ассоциаций и пластики создают уникальные образы для зрителей всех возрастов.

Философские нотки и фантазия

Спектакль обещает стать настоящим событием для тех, кто ценит детские сказки, в которых переплетаются мудрость и фантазия. В нем будет много интересных моментов, которые смогут не только развлечь, но и заставить задуматься.

Поиск вдохновения

Приходите, чтобы вместе с героями весело пугаться, фантазировать и умиляться. «Сказки на всякий случай» — это не просто спектакль, а возможность открыть свою собственную сказочную вселенную и найти своё место среди легенд и историй.

Фотографии

