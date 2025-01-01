Спектакль Сказки на всякий случай

Приглашаем на сказочное путешествие по произведению Евгения Клюева!

Вы когда-нибудь встречали ТОРТ, КОТОРЫЙ ГРЕХ ЕСТЬ? Или, возможно, общались с ОЧЕНЬ ТОЛСТЫМ ЧЕРВЯКОМ? А может, вам встречалась ВАТРУШКА С ТВОРОГОМ, перебежавшая дорогу? Если нет, тогда вам обязательно к нам!

«Сказки на всякий случай» — это спектакль, который подарит детям радость, а взрослым — возможность задуматься, помечтать и посмеяться. В сказках Е. Клюева оживают совершенно неожиданные предметы, и их поведение также способно удивить.

Неожиданные герои

Среди персонажей вы встретите СТАРОЕ ВОРЧЛИВОЕ КРЕСЛО, которое, без сомнения, покажется вам знакомым. ЗОНТИКИ напомнят о чем-то из прошлого, а ПИРОЖОК С БРУСНИКОЙ удивит вас своими выходками. Что он такого творит, вы узнаете на спектакле!

Погружение в мир фантазий

Этот спектакль — уникальная возможность для всей семьи: погружаться в мир воображения, фантазировать и мечтать вместе. Не упустите шанс стать частью этого волшебного приключения!

Приходите к нам и откройте для себя мир, где сказка становится реальностью!