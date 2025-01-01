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Сказки на всякий случай
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Спектакль Сказки на всякий случай

Постановка
Театр «Кот» 6+
Продолжительность 1 час
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Приглашаем на сказочное путешествие по произведению Евгения Клюева!

Вы когда-нибудь встречали ТОРТ, КОТОРЫЙ ГРЕХ ЕСТЬ? Или, возможно, общались с ОЧЕНЬ ТОЛСТЫМ ЧЕРВЯКОМ? А может, вам встречалась ВАТРУШКА С ТВОРОГОМ, перебежавшая дорогу? Если нет, тогда вам обязательно к нам!

«Сказки на всякий случай» — это спектакль, который подарит детям радость, а взрослым — возможность задуматься, помечтать и посмеяться. В сказках Е. Клюева оживают совершенно неожиданные предметы, и их поведение также способно удивить.

Неожиданные герои

Среди персонажей вы встретите СТАРОЕ ВОРЧЛИВОЕ КРЕСЛО, которое, без сомнения, покажется вам знакомым. ЗОНТИКИ напомнят о чем-то из прошлого, а ПИРОЖОК С БРУСНИКОЙ удивит вас своими выходками. Что он такого творит, вы узнаете на спектакле!

Погружение в мир фантазий

Этот спектакль — уникальная возможность для всей семьи: погружаться в мир воображения, фантазировать и мечтать вместе. Не упустите шанс стать частью этого волшебного приключения!

Приходите к нам и откройте для себя мир, где сказка становится реальностью!

Режиссер
Анастасия Проскурякова
В ролях
Андрей Кружков
Юлия Воронцова
Сергей Переславцев
Ксения Курова
Александра Руденко

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Воронеж, 30 августа
Театр «Кот» Воронеж, Текстильщиков, 1б, 2 этаж
16:00 от 1000 ₽

Фотографии

Сказки на всякий случай Сказки на всякий случай Сказки на всякий случай Сказки на всякий случай

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