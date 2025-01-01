Русский драматический театр Узбекистана представляет: спектакль по рассказам А. П. Чехова «Сказки Мельпомены» в Санкт-Петербурге

В 2024 году один из старейших театров Узбекистана, а также старейший русскоязычный театр ближнего зарубежья, отметит свое 90-летие. В честь этой знаменательной даты была поставлена новая постановка – спектакль «Сказки Мельпомены».

О спектакле

Это сценическая композиция, основанная на театральных рассказах А. П. Чехова и пьесе «Лебединая песня». Режиссер Виктор Бугаков, работающий в петербургском театре, с доброй чеховской иронией открывает перед зрителями захватывающий мир театрального закулисья.

На сцене развернутся сюжеты из жизни актеров, в которых переплетаются яркие воспоминания главного героя. «Этот спектакль – о театре, о театральном мире, нашей профессии, о людях, растворенных в этой профессии, их судьбах», – делится своими мыслями режиссер.

Фестиваль «Встречи в России»

Спектакль «Сказки Мельпомены» будет представлен в рамках XXVII Фестиваля русских театров «Встречи в России», который проходит в Ташкенте. Это событие станет отличной возможностью для зрителей погрузиться в уникальную атмосферу театра и ощутить всю глубину чеховской прозы.

Не упустите шанс увидеть этот увлекательный спектакль, который объединяет классику и современность, и насладиться великолепной игрой актеров!