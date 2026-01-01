Спектакль Сказки матушки Зайчихи

Программа о любви к животным в Музее "Буратино-Пиноккио"

В Музее «Буратино-Пиноккио» пройдет увлекательная программа для детей и их родителей, посвященная заботе о животных. Вместе с Матушкой Зайчихой ребята смогут найти волшебный огород, собрать овощи для лесных жителей, поймать сказочных рыбок и накормить птичек.

С доброй Феей юные зрители вспомнят сказки о животных, которые навсегда остаются в наших сердцах. Завершится программа кукольным спектаклем, где дети будут активными участниками, а в качестве сувенира они получат зернышки для птиц.

Для самых маленьких

Эта программа отлично подойдет семьям с маленькими детьми, интересующимся природой и животными. Рекомендованный возраст участников — от 2,5 до 5 лет.

Продолжительность и подготовка

Программа продлится 60 минут. Не забудьте сменную обувь для комфортного участия!