Спектакль Сказки Кота-Мурлыки

Профессор Петербургского университета Николай Петрович Вагнер, живший в ХIХ веке, известен не только как автор серьезных научных трудов, но и как создатель удивительных сказок. Его сборник «Сказки Кота-Мурлыки» стал настоящим литературным явлением, выдержав девять переизданий за время своего существования.
Всё началось с простого вопроса: может ли профессор сочинять сказки так же хорошо, как знаменитый Ганс Христиан Андерсен? Вагнер взялся за перо и создал произведения, которые полюбились читателям. Несмотря на то что имя Николая Вагнера не так широко известно, как имя Андерсена, его сказки по-прежнему находят отклик в сердцах людей.
На предстоящем спектакле зрители смогут насладиться четырьмя из самых ярких сказок профессора:
Каждая из этих историй уникальна и наполнена глубоким смыслом, юмором и бесконечной мудростью. Погрузившись в мир «Сказок Кота-Мурлыки», вы поймёте, почему именно эти истории были выбраны для спектакля.
Не упустите возможность насладиться этим театральным событием, которое перенесёт вас в волшебный мир сказок и научит ценить простые радости жизни!