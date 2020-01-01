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Сказки Кота-Мурлыки
Киноафиша Сказки Кота-Мурлыки

Спектакль Сказки Кота-Мурлыки

Постановка
Театр кукол им. Вольховского 6+
Режиссер Александр Борок
Продолжительность 1 час 20 минут, 1 антракт
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Сказки Кота-Мурлыки: Путешествие в мир волшебства

Профессор Петербургского университета Николай Петрович Вагнер, живший в ХIХ веке, известен не только как автор серьезных научных трудов, но и как создатель удивительных сказок. Его сборник «Сказки Кота-Мурлыки» стал настоящим литературным явлением, выдержав девять переизданий за время своего существования.

История создания

Всё началось с простого вопроса: может ли профессор сочинять сказки так же хорошо, как знаменитый Ганс Христиан Андерсен? Вагнер взялся за перо и создал произведения, которые полюбились читателям. Несмотря на то что имя Николая Вагнера не так широко известно, как имя Андерсена, его сказки по-прежнему находят отклик в сердцах людей.

Что увидеть на спектакле

На предстоящем спектакле зрители смогут насладиться четырьмя из самых ярких сказок профессора:

  • «Тростниковая шапка» - история о магии и мудрости, где каждый персонаж раскрывает свою истинную суть.
  • «Невеста трех женихов» - комическая сказка о любви и выборах, наполненная забавными ситуациями.
  • «Трое умельцев» - рассказ о дружбе и сотрудничестве, показывающий, как вместе можно преодолеть любые трудности.
  • «Чудной мальчик» - философская сказка о детской невинности и мечтах, оставляющая зрителя с надеждой и вдохновением.

Каждая из этих историй уникальна и наполнена глубоким смыслом, юмором и бесконечной мудростью. Погрузившись в мир «Сказок Кота-Мурлыки», вы поймёте, почему именно эти истории были выбраны для спектакля.

Не упустите возможность насладиться этим театральным событием, которое перенесёт вас в волшебный мир сказок и научит ценить простые радости жизни!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Челябинск, 8 августа
Театр кукол им. Вольховского Челябинск, Кирова, 8
10:30 от 600 ₽ 18:00 от 600 ₽
Челябинск, 9 августа
Театр кукол им. Вольховского Челябинск, Кирова, 8
15:30 от 600 ₽ 19:00 от 600 ₽
Челябинск, 10 августа
Театр кукол им. Вольховского Челябинск, Кирова, 8
15:30 от 600 ₽ 19:00 от 600 ₽
Челябинск, 12 августа
Театр кукол им. Вольховского Челябинск, Кирова, 8
10:30 от 600 ₽ 18:00 от 600 ₽

Фотографии

Сказки Кота-Мурлыки Сказки Кота-Мурлыки Сказки Кота-Мурлыки Сказки Кота-Мурлыки Сказки Кота-Мурлыки Сказки Кота-Мурлыки Сказки Кота-Мурлыки Сказки Кота-Мурлыки Сказки Кота-Мурлыки Сказки Кота-Мурлыки Сказки Кота-Мурлыки Сказки Кота-Мурлыки Сказки Кота-Мурлыки Сказки Кота-Мурлыки Сказки Кота-Мурлыки Сказки Кота-Мурлыки Сказки Кота-Мурлыки Сказки Кота-Мурлыки Сказки Кота-Мурлыки

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