Сказки Кота-Мурлыки
Киноафиша Сказки Кота-Мурлыки

Спектакль Сказки Кота-Мурлыки

Постановка
Театр кукол им. Вольховского 6+
Режиссер Александр Борок
Продолжительность 1 час 20 минут, 1 антракт
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Сказки Кота-Мурлыки: Вдохновение из прошлого

Профессор Петербургского университета Николай Петрович Вагнер, живший в XIX веке, оставил след в литературе благодаря своим сказкам. Его известнейшее произведение «Сказки Кота-Мурлыки» стало настоящим открытием для читателей того времени. Несмотря на то, что за свою жизнь профессор написал множество серьёзных книг, именно сказки принесли ему популярность.

Путь к славе

История создания «Сказок Кота-Мурлыки» началась с вопроса, который задал себе Вагнер: может ли он сочинять сказки так же хорошо, как знаменитый Ганс Христиан Андерсен? Книга Андерсена «Сказки и истории» была в то время на пике популярности. Вагнеру удалось создать свои собственные истории, которые в XIX веке выдержали целых девять переизданий.

Мудрость и колорит

Сегодня имя Николая Вагнера известно немногим, и это кажется несправедливым, учитывая, как его произведения могут соперничать с творениями Андерсена. На грядущем спектакле зрители смогут насладиться четырьмя удивительными сказками: «Тростниковая шапка», «Невеста трех женихов», «Троих умельцев» и «Чудного мальчика».

Сказки, которые стоит увидеть

Каждая из этих сказок обладает уникальным колоритом, философией, юмором и бесконечной мудростью. Спектакль обещает погрузить зрителей в мир, где сказочные сюжеты переплетаются с глубокими жизненными истинами. Вы поймёте, почему именно эти истории заслуживают вашего внимания.

Не упустите возможность стать частью этого волшебного театрального опыта!

Фотографии

