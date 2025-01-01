Спектакль Сказки из разных карманов

Меню
Сказки из разных карманов
0+
Режиссер Алексей Смирнов
Возраст 0+

О концерте/спектакле

С первым порывом ветра прилетает Сказочник...

Спектакль для детей, который увлечёт зрителей в мир фантазий и удивительных историй. С порывом ветра, так привычным для Санкт-Петербурга, к детям прилетает Сказочник. Его карманы полны чудесных историй, а в руках он держит волшебный зонтик — верного друга и помощника. Этот зонтик не просто деталь, а настоящий соавтор, чувствующий атмосферу и настроение зала.

Сказочник делится самыми разными сказками, которые заставляют улыбаться, удивляться и верить в магию. Этот интерактивный спектакль погружает детей в мир добрых приключений, пробуждая воображение и желание узнавать новое.

Особенности спектакля

  • Уникальный волшебный зонтик, оживающий вместе с рассказами.
  • Интерактивное взаимодействие со зрителями.
  • Лёгкость и доброта историй, способные увлечь как детей, так и их родителей.

Для кого
Спектакль рассчитан на юных зрителей, однако взрослые также смогут насладиться атмосферой тепла и волшебства.

В других городах

Санкт-Петербург, 11 октября
Пространство «Артразбег» Санкт-Петербург, Савушкина, 139
12:00 от 400 ₽
Санкт-Петербург, 12 октября
КДЦ «Московский» Санкт-Петербург, Московский просп., 152
12:00 от 500 ₽

