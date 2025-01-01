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Билеты от 1000₽
Киноафиша Сказки из разных карманов

Спектакль Сказки из разных карманов

Постановка
Московский открытый театр кукол
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

«Сказки из разных карманов» — спектакль-концерт по стихам поэтов 19-20 вв.

Приглашаем вас на уникальное театральное событие — спектакль-концерт «Сказки из разных карманов», который пройдет в Московском открытом театре кукол. Это незабываемое представление, созданное для артиста с куклами, обещает стать настоящим праздником для зрителей всех возрастов.

Команда проекта

  • Автор композиции: Петя Трофимов
  • Режиссер-постановщик: Алексей Смирнов
  • Художник-постановщик: Наталья Штырц (г. Санкт-Петербург)

Поэзия, знакомая с детства

В программе спектакля представлены стихи поэтов 19-го и начала 20-го веков, которые, хотя и были позабыты, все же остаются близки и понятны каждому. Воспоминания о таких произведениях, как «Глупая лошадь» Вадима Левина и «Заячья любовь» Николая Лама, оживут на сцене в теплой и трогательной атмосфере.

Ностальгия и радость для всех

Эти ретро-сказки звучат как старые добрые друзья, которых мы не видели долгое время. Самое интересное — кто получает больше удовольствия от спектакля: дети, впервые знакомящиеся с этими стихами, или их родители, вновь переживающие радостные моменты из детства. В конце концов, для волшебства сказки не существует возрастных границ.

Не упустите возможность погрузиться в мир поэзии и кукольного театра. Приходите с детьми или приходите сами — главное, чтобы у вас было хорошее настроение!

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
21 августа
Московский театр кукол. Камерная сцена Москва, Бажова, 9
16:00 от 1000 ₽
13 сентября
Московский открытый театр кукол Москва, Пестовский пер., 2
11:00 от 1000 ₽
24 сентября
Московский театр кукол. Камерная сцена Москва, Бажова, 9
16:00 от 1000 ₽
26 сентября
Московский театр кукол Москва, Спартаковская, 26/30
16:00 от 1000 ₽

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