Спектакль Сказки из разных карманов

Приглашаем вас на уникальное театральное событие — спектакль-концерт «Сказки из разных карманов», который пройдет в Московском открытом театре кукол. Это незабываемое представление, созданное для артиста с куклами, обещает стать настоящим праздником для зрителей всех возрастов.
В программе спектакля представлены стихи поэтов 19-го и начала 20-го веков, которые, хотя и были позабыты, все же остаются близки и понятны каждому. Воспоминания о таких произведениях, как «Глупая лошадь» Вадима Левина и «Заячья любовь» Николая Лама, оживут на сцене в теплой и трогательной атмосфере.
Эти ретро-сказки звучат как старые добрые друзья, которых мы не видели долгое время. Самое интересное — кто получает больше удовольствия от спектакля: дети, впервые знакомящиеся с этими стихами, или их родители, вновь переживающие радостные моменты из детства. В конце концов, для волшебства сказки не существует возрастных границ.
Не упустите возможность погрузиться в мир поэзии и кукольного театра. Приходите с детьми или приходите сами — главное, чтобы у вас было хорошее настроение!