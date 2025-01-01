Спектакль Сказки из разных карманов

«Сказки из разных карманов» — спектакль-концерт по стихам поэтов 19-20 вв.

Приглашаем вас на уникальное театральное событие — спектакль-концерт «Сказки из разных карманов», который пройдет в Московском открытом театре кукол. Это незабываемое представление, созданное для артиста с куклами, обещает стать настоящим праздником для зрителей всех возрастов.

Команда проекта

Автор композиции: Петя Трофимов

Петя Трофимов Режиссер-постановщик: Алексей Смирнов

Алексей Смирнов Художник-постановщик: Наталья Штырц (г. Санкт-Петербург)

Поэзия, знакомая с детства

В программе спектакля представлены стихи поэтов 19-го и начала 20-го веков, которые, хотя и были позабыты, все же остаются близки и понятны каждому. Воспоминания о таких произведениях, как «Глупая лошадь» Вадима Левина и «Заячья любовь» Николая Лама, оживут на сцене в теплой и трогательной атмосфере.

Ностальгия и радость для всех

Эти ретро-сказки звучат как старые добрые друзья, которых мы не видели долгое время. Самое интересное — кто получает больше удовольствия от спектакля: дети, впервые знакомящиеся с этими стихами, или их родители, вновь переживающие радостные моменты из детства. В конце концов, для волшебства сказки не существует возрастных границ.

Не упустите возможность погрузиться в мир поэзии и кукольного театра. Приходите с детьми или приходите сами — главное, чтобы у вас было хорошее настроение!