Сказки из маминой сумки
Киноафиша Сказки из маминой сумки

Спектакль Сказки из маминой сумки

Увлекательный настольный театр
Постановка
Домик Фанни Белл 0+
Продолжительность 40 минут, без антракта
Возраст 0+
О концерте/спектакле

Сказочное путешествие с Ежиком

Приглашаем вас окунуться в мир волшебства и детских фантазий на новом кукольном спектакле, где маленький Ежик исследует окружающий мир и растет на глазах зрителей. Этот увлекательный рассказ о взрослении наполнен нежной музыкой и приглушенным светом, создающим уютную атмосферу.

Приключения Ежика

В спектакле Ежик столкнется с трудностями и радостями, которые испытывает каждый малыш. Он узнает о смене сезонов, о праздновании Нового года и, конечно, о подарках. Ежик учится общаться с друзьями в садике и искренне не понимает, зачем его родители каждый день уходят на работу. «Так вот же, за яблочком!» — терпеливо объясняет мама. Это помогает детям понять, как устроен мир вокруг них.

Поход и мечты

Одним из ярких моментов спектакля станет поход, который Ежик отправится с родителями. В этот отпуск ему снятся невероятные страны — Европа, Антарктида и много других уголков мира, которые он надеется посетить, когда вырастет. Здесь герои спектакля превращаются в неожиданные образы: щетки для волос становятся семьей ежиков, ножницы — галками, а бутылочки с дозатором — пингвинами.

Развитие ассоциативного мышления

Этот необыкновенный кукольный спектакль не только развлекает, но и пробуждает в малышах ассоциативное мышление. Родители, наблюдая за игрой, могут вспомнить о важности совместного времени с детьми и чаще играть с ними. Приходите на спектакль, чтобы вместе с Ежиком открыть для себя мир фантазий и радостей детства!

Режиссер
Марфа Горвиц
В ролях
Марфа Горвиц
Надежда Лумпова
Мари Ворожи
Александра Ловянникова

6 сентября
Домик Фанни Белл Москва, Ст.Басманная, 15, сад им. Баумана
17:00 от 1600 ₽

Фотографии

Сказки из маминой сумки Сказки из маминой сумки Сказки из маминой сумки Сказки из маминой сумки Сказки из маминой сумки Сказки из маминой сумки Сказки из маминой сумки Сказки из маминой сумки

