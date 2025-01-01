Погружение в мир детских чудес: Музеи Детства "Сказки Арбат 16"

Приглашаем вас в удивительный мир Музеев Детства "Сказки Арбат 16", где каждый найдет что-то для себя. Здесь вас ждут четыре захватывающие локации, каждая из которых подарит уникальные впечатления и незабываемые приключения.

LoveBox: мир эмоций и забав

LoveBox станет настоящей находкой как для детей, так и для взрослых. Здесь вас ждет тоннель из плюшевых мишек, ожившие эмоджи, сотни резиновых уточек и даже бассейн-банка черной икры! Это место, где каждый сможет почувствовать себя ребенком и насладиться игрой.

Лабиринт "Алиса в Зазеркалье"

Погрузитесь в фантастический лабиринт, вдохновленный сказками Льюиса Кэрролла. Здесь вас ждут удивительные оптические иллюзии и необычные персонажи. Готовьтесь к волшебным превращениям и чудесам, которые возможны только в Зазеркалье!

Дом Великана: мир гигантских сюрпризов

В этом волшебном доме привычные вещи не подчиняются стандартным размерам. Качели из гигантских пончиков, торт на огромной кухне — это только начало! Здесь каждый сладкоежка найдет что-то по душе.

Побег из джунглей: тропические приключения

Пройдите тропический лабиринт с манящими неоновыми цветами и вьющимися лианами. Вам предстоит преодолеть непроходимые заросли и встретить экзотических животных, которые сделают ваше путешествие поистине незабываемым.

Информация для посетителей

Дети до 5 лет проходят бесплатно (при подтверждении возраста).

Для детей старше 5 лет необходим отдельный билет.

Билет действителен в течение одного года с даты покупки.

Один билет предназначен для одного человека и не является именным.

Дети до 7 лет допускаются только в сопровождении взрослых.

Часы работы

Выставка открыта:

Выходные и праздничные дни: с 10:00 до 22:00

Будни: с 11:00 до 22:00

Не упустите возможность окунуться в волшебный мир Музеев Детства "Сказки Арбат 16" и подарить вашим детям незабываемые впечатления!