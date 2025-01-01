Сказки и музыка. Всё о ёжике и медвежонке

Приглашаем вас на уникальный концерт, посвящённый творчеству Сергея Козлова. В этот вечер вы сможете насладиться лучшими историями о Ежике и Межвежонке, а также их верных друзьях. Концерт будет исполнен выдающимися музыкантами:
Под руководством актрисы и мастера художественного слова Анны Боголюбской-Куненковой, маленькие и большие зрители смогут погрузиться в волшебный мир сказок. В программе концерта вас ждут увлекательные приключения, в ходе которых мы узнаем:
Сказки Сергея Козлова, в окружении чарующей музыки, создадут атмосферу уюта и тепла. Представьте себе, как вы сидите под тёплым пледом у яркого камина с чашечкой чая и медом, которым не прочь угоститься Ежик и Медвежонок.
Не упустите возможность стать частью этого волшебного вечера. Мы ждем вас на нашем концерте!