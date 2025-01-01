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Сказки и музыка. Всё о ёжике и медвежонке
Билеты от 500₽
Киноафиша Сказки и музыка. Всё о ёжике и медвежонке

Сказки и музыка. Всё о ёжике и медвежонке

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Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Сказки Сергея Козлова в музыкальном исполнении

Приглашаем вас на уникальный концерт, посвящённый творчеству Сергея Козлова. В этот вечер вы сможете насладиться лучшими историями о Ежике и Межвежонке, а также их верных друзьях. Концерт будет исполнен выдающимися музыкантами:

  • Диана Кемельман (скрипка)
  • Ольга Коган (альт)
  • Сергей Дульнев (виолончель)
  • Ирина Грайфер (фортепиано)

Под руководством актрисы и мастера художественного слова Анны Боголюбской-Куненковой, маленькие и большие зрители смогут погрузиться в волшебный мир сказок. В программе концерта вас ждут увлекательные приключения, в ходе которых мы узнаем:

  • Почему у поросёнка колючая шубка?
  • Где растёт снежный цветок?
  • Как научиться быть вежливыми?
  • Как веселиться молча?

Сказки Сергея Козлова, в окружении чарующей музыки, создадут атмосферу уюта и тепла. Представьте себе, как вы сидите под тёплым пледом у яркого камина с чашечкой чая и медом, которым не прочь угоститься Ежик и Медвежонок.

Не упустите возможность стать частью этого волшебного вечера. Мы ждем вас на нашем концерте!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
21 сентября
Концертный зал им. Архиповой Москва, Брюсов пер., 2/14, стр. 8
12:00 от 500 ₽

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