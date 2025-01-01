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Сказки и музыка. Старые добрые сказки
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Киноафиша Сказки и музыка. Старые добрые сказки

Сказки и музыка. Старые добрые сказки

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Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Сказочные приключения героев Г. Х. Андерсена в музыкальном представлении

Приглашаем вас на увлекательное театральное представление, которое перенесет зрителей в волшебный мир сказок Ганса Христиана Андерсена. Спектакль включает в себя три знаменитые истории: «Гадкий утенок», «Принцесса и свинопас» и «Стойкий оловянный солдатик». Уникальная интерпретация этих произведений обещает быть не только вдохновляющей, но и поучительной.

Тема одиночества и принятия себя

Сказка «Гадкий утенок» является глубокой философской притчей о самопринятии и одиночестве. Она учит нас, что истинная красота и индивидуальность проявляются не сразу, а требуют времени и внутренней силы. Эта история будет интересна как детям, так и взрослым, ведь каждый из нас в какой-то момент сталкивается с подобными чувствами.

Ирония над посредственностью

В «Принцессе и свинопасе» Андерсен мастерски использует иронию, чтобы показать, как легко потерять истинные ценности в погоне за внешними атрибутами. Эта сказка напоминает о том, что главное — это внутреннее содержание, а не внешний лоск.

Истинная любовь, проверенная временем

«Стойкий оловянный солдатик» — это история о любви, которая преодолевает все преграды. Она показывает, что настоящие чувства способны выдержать любые испытания, будь то огонь или вода. Эта удивительная сказка вдохновит зрителей на размышления о важности настоящих отношений.

Музыкальное сопровождение

Спектакль будет сопровождаться живой музыкой Фортепианного квартета имени М.М. Ипполитова-Иванова, что добавит особую атмосферу и эмоциональную насыщенность каждой сцене. Музыка и театр — это идеальное сочетание, которое погружает зрителей в мир фантазий и мечтаний.

Не упустите возможность насладиться этим уникальным спектаклем, который объединяет в себе мудрость и красоту классической литературы с великолепием театрального искусства.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
19 октября
Концертный зал им. Архиповой Москва, Брюсов пер., 2/14, стр. 8
14:00 от 500 ₽

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