Сказки и музыка. Про маленького поросенка Плюха

Музыкально-литературный концерт «Приключения поросенка Плюха»

Приглашаем вас на увлекательный музыкально-литературный концерт, который познакомит вас с добрым и увлекательным миром маленького поросенка Плюха. Этот спектакль — замечательная возможность погрузиться в сказку, полную приключений и доброты.

О спектакле

Спектакль рассказывает о забавных и поучительных историях поросенка Плюха, который постоянно попадает в различные забавные ситуации. Его верные друзья — братья Топ и Шлеп, сестричка Хрю и дядюшка Барсук — всегда готовы прийти на помощь. Однако, в сказках не обойтись и без хитрых персонажей, таких как лиса Цапа, которая часто пытается воспользоваться наивностью Плюха.

Чему учат сказки о Плюхе?

Сказки о поросенке Плюхе учат важным жизненным урокам: помогать друзьям, быть настойчивыми в достижении целей, верить в мечты и ценить семью. В этом большом и сложном мире есть как добрые друзья, так и недоброжелатели, готовые обмануть. Эти уроки делают спектакль не только увлекательным, но и полезным для юных зрителей.

Артисты концерта

Концерт проведет мастер художественного слова Анна Боголюбская-Куненкова. Ей на сцене будут помогать артисты московского фортепианного квартета имени М.М. Ипполитова-Иванова: Диана Кемельман (скрипка), Ольга Коган (альт), Сергей Дульнев (виолончель) и Ирина Грайфер (фортепиано).

Не упустите шанс окунуться в мир волшебства и музыки! Ждем вас на нашем концерте, где каждый найдет что-то для себя.