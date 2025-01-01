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Сказки и музыка. Маленький принц
Билеты от 500₽
Киноафиша Сказки и музыка. Маленький принц

Сказки и музыка. Маленький принц

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Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Литературно-музыкальное представление "Маленький принц"

Приглашаем вас на уникальное литературно-музыкальное представление по повести Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». В этом спектакле выступят талантливые музыканты: Диана Кемельман (скрипка), Ольга Коган (альт), Сергей Дульнев (виолончель) и Ирина Грайфер (фортепиано). Режиссёр и актриса Анна Боголюбская-Куненкова погрузит зрителей в волшебный мир, где каждая нота и каждое слово будут говорить о любви, дружбе и ответственности.

О чем "Маленький принц"?

Сказка «Маленький принц» знакома многим с детства, но с возрастом её смысл становится ещё глубже. Как писал сам Сент-Экзюпери: «Все взрослые сначала были детьми, только мало кто из них об этом помнит». Эта история полна загадок и вопросов, на которые трудно найти однозначные ответы, даже будучи взрослым.

Зачем читать и смотреть?

Важно не только искать ответы, но и осознавать потребность заботиться о тех, кого ты «приручил». «Маленький принц» учит нас доброте, красоте и любви. Он напоминает, что «глаза слепы — искать надо сердцем», и только «зорко одно лишь сердце». Эта история о красоте и хрупкости жизни, о том, что мы в ответе за тех, кого приручили.

Не упустите возможность увидеть это замечательное представление, которое заставит вас задуматься и вспомнить о самых важных вещах в жизни. Спектакль станет не только эстетическим удовольствием, но и глубоким эмоциональным опытом.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
21 сентября
Концертный зал им. Архиповой Москва, Брюсов пер., 2/14, стр. 8
14:00 от 500 ₽

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