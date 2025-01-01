Сказки и музыка. Цветик-семицветик, Дудочка и кувшинчик

Сказочный мир Валентина Катаева в музыкальном формате

Приглашаем вас на уникальный спектакль, который перенесет вас в волшебный мир фантастических сказок Валентина Катаева, написанных в 1940-е годы. Эти истории, полные искренности и правды, были созданы не только для печати, но и для его собственных детей. Они наполнены добротой, радостью и красотой окружающего мира.

Волшебные образы и музыкальное сопровождение

На сцене вы увидите, как «фонари жидким золотом плещутся в лужах», как молодая береза в лесу роняет «золотые зубчатые листочки», и услышите, как автомобили «кашляют», а в ночной тишине старый гардероб «стреляет», рассыхаясь. Эти образы оживляют мир, делая его цветным, звучащим и одушевленным.

Творческий коллектив

Спектакль представляет актриса и мастер художественного слова Анна Боголюбская-Куненкова. Её талант и артистизм позволят вам глубже почувствовать каждую историю. Музыкальное сопровождение обеспечит Фортепианный квартет имени М.М. Ипполитова-Иванова, в состав которого входят:

Диана Кемельман (скрипка)

Ольга Коган (альт)

Сергей Дульнев (виолончель)

Ирина Грайфер (фортепиано)

Не упустите возможность!

Не упустите шанс погрузиться в мир Катаева и насладиться его удивительными сказками в живом исполнении. Этот спектакль станет настоящим подарком для всей семьи! Ждем вас на представлении!