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Сказки и музыка. Цветик-семицветик, Дудочка и кувшинчик
Билеты от 500₽
Киноафиша Сказки и музыка. Цветик-семицветик, Дудочка и кувшинчик

Сказки и музыка. Цветик-семицветик, Дудочка и кувшинчик

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Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Сказочный мир Валентина Катаева в музыкальном формате

Приглашаем вас на уникальный спектакль, который перенесет вас в волшебный мир фантастических сказок Валентина Катаева, написанных в 1940-е годы. Эти истории, полные искренности и правды, были созданы не только для печати, но и для его собственных детей. Они наполнены добротой, радостью и красотой окружающего мира.

Волшебные образы и музыкальное сопровождение

На сцене вы увидите, как «фонари жидким золотом плещутся в лужах», как молодая береза в лесу роняет «золотые зубчатые листочки», и услышите, как автомобили «кашляют», а в ночной тишине старый гардероб «стреляет», рассыхаясь. Эти образы оживляют мир, делая его цветным, звучащим и одушевленным.

Творческий коллектив

Спектакль представляет актриса и мастер художественного слова Анна Боголюбская-Куненкова. Её талант и артистизм позволят вам глубже почувствовать каждую историю. Музыкальное сопровождение обеспечит Фортепианный квартет имени М.М. Ипполитова-Иванова, в состав которого входят:

  • Диана Кемельман (скрипка)
  • Ольга Коган (альт)
  • Сергей Дульнев (виолончель)
  • Ирина Грайфер (фортепиано)

Не упустите возможность!

Не упустите шанс погрузиться в мир Катаева и насладиться его удивительными сказками в живом исполнении. Этот спектакль станет настоящим подарком для всей семьи! Ждем вас на представлении!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
19 октября
Концертный зал им. Архиповой Москва, Брюсов пер., 2/14, стр. 8
12:00 от 500 ₽

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