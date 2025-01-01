Сказки и музыка. Аленушкины сказки

Концерт «Аленушкины сказки»

Приглашаем вас на уникальный концерт «Аленушкины сказки», где прозвучат волшебные истории из сборника Дмитрия Мамина-Сибиряка. В концерте примут участие талантливые музыканты: Диана Кемельман (скрипка), Ольга Коган (альт), Сергей Дульнев (виолончель) и Ирина Грайфер (фортепиано).

Знакомство с героями сказок

В программе концерта вы услышите несколько историй из сборника «Аленушкины сказки», а также одну из самых известных сказок Мамина-Сибиряка — «Серая Шейка». Этот сборник писатель ценил превыше всех своих произведений, и его дочери Аленушке особенно нравилось слушать эти сказки перед сном.

Мир сказок Мамина-Сибиряка

Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк создает удивительный мир, в котором животные действуют по человеческим законам. Его произведения пропитаны светлыми чувствами и важными нравственными уроками, такими как дружба, смелость, решительность, а также предупреждение о глупости и хвастовстве.

Послание о дружбе и добре

В рассказе «Серая Шейка» мы наблюдаем, как дружба и добро могут одержать победу даже в самых трудных обстоятельствах. Независимо от того, замерзает ли родное озеро или лиса настигает, надежда и взаимопомощь всегда найдут путь к спасению.

Любовь к природе и жизни

Все истории Мамина-Сибиряка пропитаны любовью к дочери, природе и жизни. Концерт «Аленушкины сказки» — это возможность погрузиться в этот волшебный мир, насладиться музыкой и услышать знакомые с детства истории.

Не упустите шанс окунуться в мир волшебства и мудрости, который создал великий русский писатель. Поделитесь этим незабываемым опытом с родными и близкими!