Сказки и легенды в звуках органа

Музыкальное путешествие с Марией Моховой

Лауреат международных конкурсов и доцент кафедры органа Высшей Школы церковной музыки в Гейдельберге, Мария Мохова, представит уникальную программу, в которой орган станет настоящим волшебником.

Орган как волшебник

В этой музыкальной программе слушатели смогут окунуться в волшебный лес и величественный океан, встретиться с феями и героями библейских легенд. Звучание органа напомнит о сказках, наполняя зал магией и вдохновением.

Что прозвучит?

В репертуаре — переложения известных симфонических произведений, таких как:

Увертюра Ф. Мендельсона «Сон в летнюю ночь»

«Три чуда» из оперы Н. Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане»

К тому же прозвучат органные сочинения, которые раскроют всю палитру необыкновенных звучаний этого удивительного инструмента.

Композиторы

В программе представлены произведения различных композиторов, включая Ф. Мендельсона, Ф. Пеетерса, Ж. Алона и Н. Римского-Корсакова.

Не упустите возможность насладиться магией органной музыки в исполнении Марии Моховой и позвольте звукам перенести вас в мир фантазий!