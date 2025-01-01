Меню
Сказки и легенды в звуках органа
Билеты от 800₽
Сказки и легенды в звуках органа

12+
О концерте/спектакле

Музыкальное путешествие с Марией Моховой

Лауреат международных конкурсов и доцент кафедры органа Высшей Школы церковной музыки в Гейдельберге, Мария Мохова, представит уникальную программу, в которой орган станет настоящим волшебником.

Орган как волшебник

В этой музыкальной программе слушатели смогут окунуться в волшебный лес и величественный океан, встретиться с феями и героями библейских легенд. Звучание органа напомнит о сказках, наполняя зал магией и вдохновением.

Что прозвучит?

В репертуаре — переложения известных симфонических произведений, таких как:

  • Увертюра Ф. Мендельсона «Сон в летнюю ночь»
  • «Три чуда» из оперы Н. Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане»

К тому же прозвучат органные сочинения, которые раскроют всю палитру необыкновенных звучаний этого удивительного инструмента.

Композиторы

В программе представлены произведения различных композиторов, включая Ф. Мендельсона, Ф. Пеетерса, Ж. Алона и Н. Римского-Корсакова.

Не упустите возможность насладиться магией органной музыки в исполнении Марии Моховой и позвольте звукам перенести вас в мир фантазий!

Октябрь
5 октября воскресенье
15:00
Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла Москва, Старосадский пер., 7
от 800 ₽

