Спектакль Сказки Гофмана

Легендарная опера «Сказки Гофмана»

Опера «Сказки Гофмана» занимает особое место в богатом наследии Жака Оффенбаха. Это единственное трагическое произведение великого мастера, известного своими опереттами и комическими операми.

Сюжет оперы основан на нескольких новеллах немецкого писателя Эрнста Теодора Амадея Гофмана, таких как «Песочный человек», «Приключение в новогоднюю ночь» и «Советник Креспель». Их объединяет общий сюжет, в центре которого находятся сам Гофман, его возлюбленная Стелла и злодей-демон советник Линдорф. Уникальная особенность произведения — это смешение реальности и вымысла в историях, которые главный герой рассказывает случайным знакомым.

История спектакля в Музыкальном театре

Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко не раз ставил «Сказки Гофмана». В 1946 году под руководством дирижера Евгения Акулова и режиссера Павла Маркова была представлена версия под названием «Любовь поэта». В 1959 году берлинский театр «Комише Опер» привез свою интерпретацию на гастроли, а в 1987 году балетная труппа этого театра порадовала зрителей хореографической транскрипцией оперы Оффенбаха.

В том же 1987 году Музыкальный театр принимал Свердловский театр оперы и балета (ныне – Урал Опера Балет), где спектакль, поставленный дирижером Евгением Бражником, режиссером Александром Тителем и художником Валерием Левенталем, прошел с феерическим успехом.

Новая интерпретация

Спустя 25 лет эти замечательные мастера вновь объединили усилия, чтобы представить совершенно новый взгляд на «Сказки Гофмана». Они создали спектакль, наполненный зрелищностью, динамикой и поэзией, который был тепло принят как публикой, так и профессиональным сообществом. Эта постановка стала лауреатом премии «Золотая маска» как лучшая оперная работа сезона.