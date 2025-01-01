Спектакль Сказки Гофмана

Опера «Сказки Гофмана» в Самарском театре оперы и балета

Жак Оффенбах, известный как «отец венской оперетты», оставил после себя грандиозное наследие в виде неоконченной оперы «Сказки Гофмана». Это произведение стало кульминацией его творчества и paradoxальным образом приобрело популярность именно благодаря своей незавершенности.

Сюжет и герои

Либретто «Сказок Гофмана» основано на трех рассказах Эрнста Теодора Амадея Гофмана, который был многогранной личностью: композитором, юристом, писателем и поэтом. В этой опере он выступает главным героем своих собственных произведений.

Действие спектакля разворачивается в таверне Нюрнберга. Главный герой, Гофман, влюблен в примадонну Стеллу. В состоянии хмельного восторга он делится с друзьями тремя романтическими историями, где реальность пересекается с фантазией. Герои его рассказов: бездушная кукла Олимпия, смертельно больная певица Антония и коварная куртизанка Джульетта. Каждое приключение заканчивается трагедией, так как на пути к счастью неизменно встает загадочный советник Линдорф, который меняет свой облик на протяжении всех историй.

Историческая значимость постановки

Самарский (Куйбышевский) академический театр оперы и балета уже не раз пытался поставить «Сказки Гофмана», но ни одна из попыток не была реализована. Таким образом, текущая постановка станет первой в истории Самары и важным событием для театральной жизни города.

Не упустите возможность стать частью этого исторического момента и насладиться великолепной музыкой Оффенбаха в исполнении талантливых артистов!