Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Сказки Гофмана
Киноафиша Сказки Гофмана

Спектакль Сказки Гофмана

Постановка
Самарский театр оперы и балета 12+
Режиссер Иван Складчиков
Продолжительность 3 часа 20 минут
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Опера «Сказки Гофмана» в Самарском театре оперы и балета

Жак Оффенбах, известный как «отец венской оперетты», оставил после себя грандиозное наследие в виде неоконченной оперы «Сказки Гофмана». Это произведение стало кульминацией его творчества и paradoxальным образом приобрело популярность именно благодаря своей незавершенности.

Сюжет и герои

Либретто «Сказок Гофмана» основано на трех рассказах Эрнста Теодора Амадея Гофмана, который был многогранной личностью: композитором, юристом, писателем и поэтом. В этой опере он выступает главным героем своих собственных произведений.

Действие спектакля разворачивается в таверне Нюрнберга. Главный герой, Гофман, влюблен в примадонну Стеллу. В состоянии хмельного восторга он делится с друзьями тремя романтическими историями, где реальность пересекается с фантазией. Герои его рассказов: бездушная кукла Олимпия, смертельно больная певица Антония и коварная куртизанка Джульетта. Каждое приключение заканчивается трагедией, так как на пути к счастью неизменно встает загадочный советник Линдорф, который меняет свой облик на протяжении всех историй.

Историческая значимость постановки

Самарский (Куйбышевский) академический театр оперы и балета уже не раз пытался поставить «Сказки Гофмана», но ни одна из попыток не была реализована. Таким образом, текущая постановка станет первой в истории Самары и важным событием для театральной жизни города.

Не упустите возможность стать частью этого исторического момента и насладиться великолепной музыкой Оффенбаха в исполнении талантливых артистов!

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Самара, 20 сентября
Самарский театр оперы и балета Самара, пл. Куйбышева, 1
15:00 от 300 ₽

В ближайшие дни

Вот так и живем
16+
Драма
Вот так и живем
18 октября в 18:00 Самарский театр драмы им. Горького
от 400 ₽
Знаток женского сердца
16+
Драма
Знаток женского сердца
30 августа в 18:00 Город
от 700 ₽
Вдовий пароход
18+
Драма
Вдовий пароход
27 сентября в 18:00 Самарский театр драмы им. Горького
от 300 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше