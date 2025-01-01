Сказки для всей семьи с органом. Уэнсдей

Представляем захватывающую концертную программу, вдохновленную нашумевшим сериалом от Netflix «Уэнсдэй». Эта история погружает нас в мир готической семьи Аддамс, где юная Уэнсдэй отправляется учиться в частную школу. На пути к новым знаниям ей предстоит не только справляться с учебой, но и выстраивать сложные отношения со сверстниками, а также подвергать сомнению семейные ценности.
В удивительной атмосфере полумрака собора вы станете свидетелями мистического рассказа о сверхъестественных событиях, с которыми сталкиваются герои этой захватывающей истории.
Для самых смелых зрителей предусмотрен специальный бонус — возможность исполнить вместе с артистами знаменитый танец Уэнсдэй. Это уникальное взаимодействие создаст незабываемую атмосферу и позволит каждому окунуться в мир волшебства и мистики.
Концерт будет сопровождаться великолепной музыкой в исполнении лауреатов международных конкурсов:
Продолжительность концерта — 60 минут (без антракта). Обратите внимание, что парковка на территории собора запрещена.