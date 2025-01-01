Меню
Сказки для всей семьи с органом. Уэнсдей
Сказки для всей семьи с органом. Уэнсдей

6+
О концерте/спектакле

Представляем захватывающую концертную программу по мотивам нашумевшего сериала от Netflix «Уэнсдэй»

Представляем захватывающую концертную программу, вдохновленную нашумевшим сериалом от Netflix «Уэнсдэй». Эта история погружает нас в мир готической семьи Аддамс, где юная Уэнсдэй отправляется учиться в частную школу. На пути к новым знаниям ей предстоит не только справляться с учебой, но и выстраивать сложные отношения со сверстниками, а также подвергать сомнению семейные ценности.

В удивительной атмосфере полумрака собора вы станете свидетелями мистического рассказа о сверхъестественных событиях, с которыми сталкиваются герои этой захватывающей истории.

Музыка, способная заворожить

Для самых смелых зрителей предусмотрен специальный бонус — возможность исполнить вместе с артистами знаменитый танец Уэнсдэй. Это уникальное взаимодействие создаст незабываемую атмосферу и позволит каждому окунуться в мир волшебства и мистики.

Выдающиеся исполнители

Концерт будет сопровождаться великолепной музыкой в исполнении лауреатов международных конкурсов:

  • Айдана Карашева (арфа)
  • Нина Лиманская (флейта)
  • Тамара Егорова (скрипка)
  • Анастасия Быкова (орган)
  • Ольга Бекетова (чтец)

Важные детали

Продолжительность концерта — 60 минут (без антракта). Обратите внимание, что парковка на территории собора запрещена.

Расписание

2 ноября
Англиканская церковь Святого Андрея Москва, Вознесенский пер., 8
18:00 от 800 ₽

