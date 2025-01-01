Сказки для всей семьи с органом. Щелкунчик

Приглашаем вас на самую новогоднюю и сказочную историю — «Щелкунчик и Мышиный король» по мотивам произведения Гофмана. Этот концерт подарит вам атмосферу праздника, вызовет ностальгию по детству и веру в чудеса.
Вы сможете насладиться увлекательным рассказом о приключениях доброй девочки Мари и её отважного друга — Щелкунчика. В сопровождении чарующих звуков флейты, арфы и органа, вас ждут знакомые мелодии из балета Чайковского. Чтение сказки и сценки, разыгрываемые артистами, сделают этот концерт интересным как для детей, так и для взрослых.
Вместе с музыкантами вы погрузитесь в волшебный мир, где:
В программе представлены яркие произведения П. И. Чайковского:
Обратите внимание, что в программе возможны изменения. Концерт исполнят лауреаты международных конкурсов: Нина Лиманская (флейта), Айдана Карашева (арфа), Тамара Егорова (скрипка), Анастасия Быкова (орган) и Ольга Бекетова (художественное слово).
Продолжительность концерта составляет 60 минут (без антракта). Также обращаем ваше внимание, что парковка на территории собора запрещена.