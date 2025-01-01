Меню
Сказки для всей семьи с органом. Щелкунчик
Билеты от 1800₽
Киноафиша Сказки для всей семьи с органом. Щелкунчик

0+
Возраст 0+
Билеты от 1800₽

О концерте

Щелкунчик и Мышиный король: волшебство праздника в соборе

Приглашаем вас на самую новогоднюю и сказочную историю — «Щелкунчик и Мышиный король» по мотивам произведения Гофмана. Этот концерт подарит вам атмосферу праздника, вызовет ностальгию по детству и веру в чудеса.

Вы сможете насладиться увлекательным рассказом о приключениях доброй девочки Мари и её отважного друга — Щелкунчика. В сопровождении чарующих звуков флейты, арфы и органа, вас ждут знакомые мелодии из балета Чайковского. Чтение сказки и сценки, разыгрываемые артистами, сделают этот концерт интересным как для детей, так и для взрослых.

Волшебные приключения

Вместе с музыкантами вы погрузитесь в волшебный мир, где:

  • зажигается новогодняя ёлка;
  • Щелкунчик смело противостоит Мышиному королю;
  • отправитесь на пышный праздник в страну сладостей Конфитюренбург;
  • увидите танцы испанские, арабские, китайские и русские;
  • встретите таинственную Фею Драже.

Музыкальная программа

В программе представлены яркие произведения П. И. Чайковского:

  • Увертюра;
  • Сцена зажигания ёлки;
  • Марш;
  • Заводные куклы;
  • Щелкунчик;
  • Мыши;
  • Битва;
  • Мари и Принц;
  • Испанский танец «Шоколад»;
  • Арабский танец «Кофе»;
  • Китайский танец «Чай»;
  • Русский танец «Трепак»;
  • Танец пастушков;
  • Вальс цветов;
  • Танец феи Драже;
  • Адажио (Па-де-де).

Обратите внимание, что в программе возможны изменения. Концерт исполнят лауреаты международных конкурсов: Нина Лиманская (флейта), Айдана Карашева (арфа), Тамара Егорова (скрипка), Анастасия Быкова (орган) и Ольга Бекетова (художественное слово).

Продолжительность и правила

Продолжительность концерта составляет 60 минут (без антракта). Также обращаем ваше внимание, что парковка на территории собора запрещена.

Купить билет на концерт Сказки для всей семьи с органом. Щелкунчик

Декабрь
27 декабря суббота
16:00
Англиканская церковь Святого Андрея Москва, Вознесенский пер., 8
от 2000 ₽
31 декабря среда
16:00
Англиканская церковь Святого Андрея Москва, Вознесенский пер., 8
от 1800 ₽

