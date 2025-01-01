Сказки для всей семьи с органом. Щелкунчик

Щелкунчик и Мышиный король: волшебство праздника в соборе

Приглашаем вас на самую новогоднюю и сказочную историю — «Щелкунчик и Мышиный король» по мотивам произведения Гофмана. Этот концерт подарит вам атмосферу праздника, вызовет ностальгию по детству и веру в чудеса.

Вы сможете насладиться увлекательным рассказом о приключениях доброй девочки Мари и её отважного друга — Щелкунчика. В сопровождении чарующих звуков флейты, арфы и органа, вас ждут знакомые мелодии из балета Чайковского. Чтение сказки и сценки, разыгрываемые артистами, сделают этот концерт интересным как для детей, так и для взрослых.

Волшебные приключения

Вместе с музыкантами вы погрузитесь в волшебный мир, где:

зажигается новогодняя ёлка;

Щелкунчик смело противостоит Мышиному королю;

отправитесь на пышный праздник в страну сладостей Конфитюренбург;

увидите танцы испанские, арабские, китайские и русские;

встретите таинственную Фею Драже.

Музыкальная программа

В программе представлены яркие произведения П. И. Чайковского:

Увертюра;

Сцена зажигания ёлки;

Марш;

Заводные куклы;

Щелкунчик;

Мыши;

Битва;

Мари и Принц;

Испанский танец «Шоколад»;

Арабский танец «Кофе»;

Китайский танец «Чай»;

Русский танец «Трепак»;

Танец пастушков;

Вальс цветов;

Танец феи Драже;

Адажио (Па-де-де).

Обратите внимание, что в программе возможны изменения. Концерт исполнят лауреаты международных конкурсов: Нина Лиманская (флейта), Айдана Карашева (арфа), Тамара Егорова (скрипка), Анастасия Быкова (орган) и Ольга Бекетова (художественное слово).

Продолжительность и правила

Продолжительность концерта составляет 60 минут (без антракта). Также обращаем ваше внимание, что парковка на территории собора запрещена.