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Киноафиша Сказки для карапузов

Спектакль Сказки для карапузов

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О концерте/спектакле

Сказки для карапузов. Спектакль-игра для самых маленьких

Приглашаем вас и ваших малышей на увлекательный спектакль-игру «Сказки для карапузов». Это уникальное представление предназначено для детей от двух лет и их родителей, предлагая вам погрузиться в мир волшебства и фантазии.

Что вас ждет?

«Сказки для карапузов» — это не просто спектакль, а настоящая игра, в которой маленькие зрители смогут активно участвовать. Дети познакомятся с интересными персонажами, будут участвовать в веселых заданиях и, конечно же, услышат увлекательные истории.

Почему стоит посетить?

  • Развивает воображение и творческие способности у детей.
  • Создает атмосферу радости и веселья для всей семьи.
  • Способствует креплению связей между родителями и детьми через совместное участие в спектакле.

Не упустите возможность провести утро в компании сказочных героев и подарить своим детям незабываемые моменты. Билеты уже в продаже!

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Омск, 16 августа
Дендрологический сад им. Гензе Омск, Красный Путь, 86
11:30 от 700 ₽

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