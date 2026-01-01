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Сказки Чижика. Маленький принц
Киноафиша Сказки Чижика. Маленький принц

Спектакль Сказки Чижика. Маленький принц

0+
Продолжительность 1 час
Возраст 0+

О спектакле

Сказка о Маленьком принце в исполнении проекта «Сказки Чижика»

Одна из самых трогательных и философских историй о дружбе, одиночестве и любви была создана Антуаном де Сент-Экзюпери в 1942 году. Эта сказка продолжает восхищать сердца и взрослых, и детей. Петербургский проект для детей «Сказки Чижика» представляет свою версию этой истории.

Музыкальное сопровождение и песочная анимация

Под чарующие звуки вибрафона, фортепиано и флейты юные зрители вместе с главным героем смогут открыть для себя удивительный мир Маленького принца. Во время представления художник песочной анимации создаст на глазах у зрителей хрупкий мир из песка, обретая жизнь каждому элементу сказки.

Команда исполнителей

В этом проекте участвуют талантливые исполнители:

  • Юлия Лабутина – песочная анимация
  • Ирина Чижик – чтец
  • Константин Поляков – фортепиано
  • Алексей Чижик – вибрафон

Музыка великих композиторов и увлекательный рассказ создадут атмосферу чудес, где каждый найдет что-то близкое и важное.

Фотографии

Сказки Чижика. Маленький принц Сказки Чижика. Маленький принц Сказки Чижика. Маленький принц Сказки Чижика. Маленький принц
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