Спектакль Сказки Чижика. Маленький принц

Сказка о Маленьком принце в исполнении проекта «Сказки Чижика»

Одна из самых трогательных и философских историй о дружбе, одиночестве и любви была создана Антуаном де Сент-Экзюпери в 1942 году. Эта сказка продолжает восхищать сердца и взрослых, и детей. Петербургский проект для детей «Сказки Чижика» представляет свою версию этой истории.

Музыкальное сопровождение и песочная анимация

Под чарующие звуки вибрафона, фортепиано и флейты юные зрители вместе с главным героем смогут открыть для себя удивительный мир Маленького принца. Во время представления художник песочной анимации создаст на глазах у зрителей хрупкий мир из песка, обретая жизнь каждому элементу сказки.

Команда исполнителей

В этом проекте участвуют талантливые исполнители:

Юлия Лабутина – песочная анимация

Ирина Чижик – чтец

Константин Поляков – фортепиано

Алексей Чижик – вибрафон

Музыка великих композиторов и увлекательный рассказ создадут атмосферу чудес, где каждый найдет что-то близкое и важное.