Сказки братьев Гримм
Киноафиша Сказки братьев Гримм

Сказки братьев Гримм

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Музыкальный вечер для всей семьи: сказки под звуки органа

Приглашаем вас на уникальный концерт, где классическая музыка и известные сказки выйдут на одну сцену. В Органном зале выступят лауреат всероссийских и международных конкурсов, солист Томской государственной филармонии Дмитрий Ушаков (орган), известная актриса и номинант премии «Золотая Маска» Ольга Пудова (художественное слово), а также мастер песочной анимации Елена Полторацкая.

Музыкальная программа

Вечер порадует слушателей произведениями выдающихся композиторов:

  • Иоганн Себастьян Бах — «Менуэт»
  • Эдвард Григ — «Смерть Озе»
  • Зигфрид Карг-Элерт — «Звёзды»
  • Николай Римский-Корсаков — «Ночь перед Рождеством»
  • Сергей Прокофьев — «Петя и волк»
  • Михаил Глинка — «Марш Черномора»
  • Модест Мусоргский — «Баба-Яга»
  • Пётр Чайковский — «Декабрь. У камелька»
  • Геннадий Гладков — «Бременские музыканты»

В программе возможны изменения.

Сказки Братьев Гримм

Концерт представлен в формате музыкального повествования с иллюстрациями к известным произведениям братьев Гримм. Ольга Пудова расскажет такие сказки, как:

  • «Гензель и Гретель»
  • «Госпожа Метелица»
  • «Бременские музыканты»

Эти произведения знакомы каждому с детства. Они полны мудрости и поучений о доброте, храбрости и стойкости, а также осуждают такие пороки, как жадность и зависть.

Заглянем в волшебный мир

Юные зрители смогут отправиться на поиски приключений вместе с Бременскими музыкантами, узнать, как Гретель и Гензель избежали зловещей колдуньи, и познакомиться с доброй волшебницей из колодца — госпожой Метелицей. Интересные сюжетные линии, классическая музыка в исполнении органа и волшебные песочные иллюстрации от Елены Полторацкой создадут незабываемую атмосферу для зрителей всех возрастов!

О исполнителях

Дмитрий Ушаков — не только выдающийся органист, педагог и музыковед. Он — лауреат Всероссийской премии «Органист года» 2023, окончил Московскую консерваторию и активно ведет концертную деятельность, включая участие в ансамблях и с хором.

Ольга Пудова — актриса Пермского академического Театра-Театра, дипломант международных конкурсов, отмечена почетными грамотами за вклад в развитие театрального искусства.

Елена Полторацкая — художник, создавший оригинальные сюжеты для песочной анимации. Её работы получили признание на международных выставках и фестивалях.

Приходите, чтобы вновь окунуться в мир сказок и классической музыки! Уверены, этот вечер станет волшебным началом для вашего знакомства с миром музыкального искусства.

