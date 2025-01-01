Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Сказки барда
Киноафиша Сказки барда

Спектакль Сказки барда

Постановка
ТриЧетыре 12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

«Сказки барда». Трагифарс в Театре ТриЧетыре

Приглашаем вас на увлекательное путешествие в мир спектакля «Сказки барда», который состоится в Театре ТриЧетыре. Это постановка, заставляющая задуматься о судьбе человека и о том, как его выбор формирует жизнь.

Темы спектакля

Спектакль исследует важные философские вопросы: что такое добро и зло? Как страсти и эмоции могут затмить разум и повлиять на выбор, который мы делаем каждый день? В каждой истории происходит борьба света и тьмы, отражая внутренние конфликты героев.

Выбор как определяющий фактор

Зрители увидят, что истинная суть человека не всегда проявляется в его успехах или честности, а заключается в том, какие решения он принимает в критические моменты. Этот выбор формирует не только его судьбу, но и судьбы окружающих.

Не упустите шанс!

Не пропустите возможность увидеть этот глубокий и многослойный спектакль! «Сказки барда» — это не просто история, а размышление о человеческой природе и о том, как каждый из нас может повлиять на свою судьбу через выбор.

Ждем вас в Театре ТриЧетыре!

Режиссер
Арина Юдинцева
В ролях
Илья Лисицын
Кирилл Смирнов
Александр Лозицкий
Анастасия Овсянникова

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 3 октября
ТриЧетыре Санкт-Петербург, просп. Непокоренных, 11
19:00 от 1100 ₽

В ближайшие дни

Тараканище
0+
Детский Кукольный
Тараканище
28 сентября в 15:00 Бродячая собачка
от 650 ₽
Мастер и Маргарита: Фагот. История фиолетового рыцаря
16+
Иммерсивный
Мастер и Маргарита: Фагот. История фиолетового рыцаря
3 октября в 17:00 Пространство «Замок на Невском»
от 1900 ₽
Щелкунчик, Мари и Мышиный король
6+
Детский Детские елки
Щелкунчик, Мари и Мышиный король
29 октября в 18:00 Фонарик. Театр для детей в старинном замке
от 1200 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше